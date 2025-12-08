Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un año de la caída de Bashar al-Assad: Siria, un Estado en construcción

El gobierno de transición intenta estabilizar un país marcado por la fragmentación territorial, la pobreza generalizada y nuevas oleadas de violencia y desplazamientos.

Miembros de grupos armados insurgentes posan tras el derribo de una estatua del expresidente Hafez al AssadEuropa Press

María Rodríguez Lafalla
Publicado:

El 8 de diciembre de 2024, una ofensiva relámpago liderada por fuerzas rebeldes y el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), con Abu Mohammed al-Jawlan al mando, hoy presidente Ahmed al-Sharaa, tomó Damasco y puso fin a más de medio siglo de dictadura de Bashar al Assad. En las calles se mezclaron el entusiasmo y el desconcierto, así lo recuerda Lilián Alchoufi, joven siria nacida en Venezuela que dejó el país un mes antes: “Había emoción, pero también confusión, que en muchos casos se transformó en miedo”.

Desde entonces, el gobierno de transición encabezado por Ahmed al-Sharaa, intenta estabilizar un país marcado por la fragmentación territorial, la pobreza generalizada y la violencia persistente. El gabinete, compuesto por 23 ministros y con un mandato inicialmente previsto de cinco años, afronta enormes retos para reconstruir instituciones que apenas comienzan a formarse.

Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Siria en perspectiva, señala que el país vive “no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen estatal, con un Estado prácticamente reconstruido desde cero”, lo que genera problemas evidentes.

Ola de masacres sectarias

La violencia por motivos religiosos o étnicos es uno de los grandes desafíos al que tiene que hacer frente el nuevo gobierno. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 2025 ha sido el año con más muertes violentas desde 2019. En zonas de costa o en la ciudad de Sweida, esta violencia ha escalado dejando cientos de muertos y profundizando la fractura territorial y comunitaria. Casi 1.500 alauitas fueron asesinados por fuerzas vinculadas al gobierno en marzo, y en el mes de julio, más de 1.400 personas fueron también ejecutadas, entre ellas varios familiares y conocidos de Alchoufi.

Desplazamientos y retornos

Cerca de un millón de sirios han regresado a sus hogares en el último año, pero millones continúan desplazados. Quienes regresan a su país tras años en el exilio por la guerra civil y el régimen de Al-Assad se enfrentan a grandes obstáculos: viviendas e infraestructuras destruidas, servicios básicos deteriorados, escasas oportunidades laborales y una seguridad aún frágil, que dificultan la reconstrucción de sus vidas. La crisis económica se agrava con la eliminación de subsidios a productos esenciales como el pan, la gasolina o el queroseno, y hoy, según la ONU, nueve de cada diez sirios viven por debajo del umbral de pobreza.

Nueva imagen internacional

En el plano internacional, el presidente Al-Sharaa, antiguo comandante rebelde con pasado vinculado a Al Qaeda, ha intentando cambiar por completo su imagen, y la del propio país, de cara al exterior. En septiembre intervino en la Asamblea de la ONU, y hace unas semanas acudió a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Washington ha levantado temporalmente las sanciones económicas que pesaban sobre Siria. Sin embargo, para muchos analistas, estas acciones no cambian la realidad: “Siria sigue debilitada y con un papel limitado en la región, lo que permite que los intereses de las potencias extranjeras modelen su entorno” asegura Sapag.

El futuro: democracia y construcción institucional

Para el experto, el debate clave sobre el futuro de Siria pasa por cómo debe responder el Estado a su carácter multiconfesional, un desafío que requiere instituciones sólidas capaces de gestionar la complejidad territorial, étnica y religiosa del país. Para Lilián, que desea regresar pero no lo hace por miedo, la prioridad es clara: “Primero, democracia. Un debate real y elecciones en las que participen todas las religiones y etnias”. Desde El Retiro, muestra una acuarela del parque donde solía pasear muy cercano a la universidad y sueña con volver algún día a su hogar, a una Siria en paz y diversa.

