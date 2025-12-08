Trump cuestiona a Zelenski: “No ha leído la propuesta de paz”

Durante la alfombra roja de los premios Kennedy Center Honors, Donald Trump afirmó a los medios de comunicación que se sentía decepcionado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El motivo de su 'disgusto' era porque el mandatario ucraniano aún no se ha leído la propuesta de paz elaborada por Washington para intentar poner fin a la guerra con Rusia. Según Trump, el documento, presentado durante las recientes reuniones diplomáticas mantenidas en Miami, ya habría recibido señales positivas por parte de Moscú, mientras que Kiev sigue sin dar una respuesta formal.

El presidente estadounidense afirmó que esperaba una mayor rapidez por parte del Gobierno ucraniano, tras meses de negociaciones y presiones internacionales para reactivar un proceso de diálogo. Sin embargo, Zelenski insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar plenamente la seguridad y la integridad territorial de Ucrania, y mantiene que las conversaciones con sus socios europeos continúan para evaluar los posibles riesgos del plan.

Las delegaciones de ambos países han mantenido encuentros técnicos en los últimos días, pero no se ha producido ningún avance significativo. Mientras, Estados Unidos insiste en que la ventana de oportunidad para un alto el fuego “no estará abierta indefinidamente”.

La reacción de Kiev se espera en los próximos días, en un contexto de creciente presión internacional y tras nuevas reuniones previstas con líderes europeos para coordinar posturas antes de cualquier decisión.

Europa se juega qué papel tendrá en la paz para Ucrania

Después de estas acusaciones públicas de Trump, Zelenski se va a reunir este lunes en Londres con Keir Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia) y Friedrich Merz (Alemania) en una cumbre con los aliados europeos. La visita busca reforzar la alianza europea con Kiev y redefinir la estrategia colectiva ante la guerra con Rusia, mientras Washington presiona por un acuerdo inmediato. En su entorno, Zelenski subrayó su compromiso con el diálogo: calificó como “constructivas” las conversaciones recientes con enviados estadounidenses en Miami e indicó que Ucrania seguirá trabajando para alcanzar una paz real.

Durante la cumbre, los aliados europeos pretenden analizar en conjunto la propuesta estadounidense, que contempla cesiones territoriales a cambio de garantías de seguridad, y acordar una postura común frente a Moscú. El plan ha generado recelos en Kiev, que insiste en que la soberanía y la integridad territorial no sean moneda de cambio.

La reunión será clave: determinará si Europa apoya el plan de paz promovido por EE. UU. o si mantiene reservas, priorizando un acuerdo que respete los intereses ucranianos. Mientras tanto, el conflicto sigue activo y la presión internacional crece en un momento decisivo para el futuro de Ucrania.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.