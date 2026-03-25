Armas nucleares, apertura de Ormuz... los 15 puntos de la propuesta de Trump rechazada por Irán

Estados Unidos ha trasladado a Irán un plan de paz compuesto por 15 puntos que aborda cuestiones clave como el programa nuclear, los misiles balísticos y las rutas marítimas. La propuesta, según ha adelantado The New York Times, ha sido comunicada a través de Pakistán en un contexto de tensión creciente en Oriente Próximo.

Entre las exigencias planteadas por Washington figuran la entrega del uranio enriquecido, el compromiso de no desarrollar armas nucleares y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que representantes iraníes han aceptado no avanzar en el desarrollo nuclear. "Hemos dicho que no pueden tener armas nucleares. La condición una, dos y tres es que no pueden tener armas nucleares. Y no van a tener armas nucleares. No quiero decir nada por adelantado, pero han acordado que nunca van a tener armas nucleares", declaró en un acto en la Casa Blanca.

Irán rechaza el planteamiento

Pese a las afirmaciones del mandatario, desde Irán se ha negado cualquier negociación. Un portavoz militar ha desmentido de forma categórica la existencia de contactos y ha criticado el discurso estadounidense.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, cuestionó públicamente la posición de Washington: "¿Han llegado vuestros conflictos internos al punto de que estáis negociando con vosotros mismos?". En un mensaje difundido por televisión estatal, añadió: "No disfraces tu derrota de acuerdo. Tu era de promesas vacías ha llegado a su fin".

Además, lanzó un mensaje directo sobre la posibilidad de entendimiento: "Alguien como nosotros jamás se reconciliará con alguien como usted. Ni ahora, ni nunca".

El papel del estrecho de Ormuz

El plan presentado por Estados Unidos sitúa el estrecho de Ormuz como uno de los puntos centrales. Por este paso circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en un elemento clave para la estabilidad energética.

El bloqueo de esta ruta tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí ha tenido impacto en los mercados, con el precio del crudo superando los 100 dólares por barril.

Refuerzo militar en paralelo

Mientras se plantea esta iniciativa diplomática, el Pentágono estudia el envío de unos 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada a Oriente Próximo, según fuentes citadas por Reuters. Esta unidad está especializada en operaciones de despliegue rápido y aseguramiento de objetivos estratégicos.

El posible refuerzo se sumaría a la presencia militar ya existente en el golfo Pérsico, en un momento en el que Estados Unidos insiste en que mantiene una posición de ventaja. Trump ha afirmado que su país ya ha "ganado" el conflicto y que se encuentra "en una muy buena posición de negociación".

Por su parte, autoridades iraníes han advertido de que siguen de cerca los movimientos militares en la región y han alertado sobre las consecuencias de una mayor presencia de tropas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.