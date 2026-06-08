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La OTAN realiza maniobras aéreas en cinco países europeos, entre ellos España

Dos semanas de entrenamiento que cubrirán desde Noruega hasta el sur de España.

Bandera de la OTAN

Bandera de la OTANEuropa Press

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Pablo Caminero
Publicado:

El 8 de junio comienzan las maniobras de a OTAN, Ramstein Flag 2026, y terminarán el próximo 19 de junio. Dos semanas de entrenamiento con simulacros en hasta cinco países, incluyendo aquellos con frontera con Rusia. Las principales anfitrionas de los ejercicios serán Dinamarca, España, Suecia, Noruega y Finlandia. Por sus bases pasarán equipos de hasta 18 naciones aliadas.

Los ejercicios militares anunciados por la Alianza tienen como objetivo mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas, potenciar la preparación para el combate y probar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas a lo largo y ancho de Europa. Así, estos ejercicios buscan también servir de disuasión, manteniendo los equipos de defensa a la vista a lo largo del flanco oriental de la OTAN.

Se incluye en la formación el fortalecimiento de las capacidades de Defensa Aérea y Antimisiles Integrada, el perfeccionamiento del intercambio de información, la ejecución de operaciones complejas de Contrarrestar el Acceso/Negación de Área (C-A2AD) y el refuerzo de los marcos de Empleo Ágil de Combate (ACE).

Mientras, el Congreso de los Diputados de España votará esta semana una moción del BNG que pide la salida de la OTAN. Además, en la votación se incluiría el cierre de las bases estadounidenses de Rota y Morón. Sin embargo, el Congreso ya rechazó en abril una propuesta similar de Podemos que pedía un referéndum. Entonces, fueron PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN quienes se opusieron.

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