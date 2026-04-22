Teherán exhibe un misil balístico durante una manifestación a favor del régimen en plena tensión con Trump

Tras el anuncio de Donald Trump de la extensión del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán,Irán ha exhibido este martes por la noche un misil balístico durante una manifestación a favor del régimen en la plaza Enghelab de Teherán.

Las imágenes muestran como las fuerzas armadas iraníes "sacan a pasear" uno de sus misiles en espacios públicos de la capital para así buscar la atención del presidente estadounidense. Incluso se observa un grupo de personas rezando frente al misil alzado en vertical sobre un camión.

Llamada de atención

Además, imágenes de la emisora estatal iraní IRIB recogidas por la cadena estadounidense CNN muestran a una gran multitud de personas congregadas en la plaza central de la capital, también llamada la Plaza de la Revolución, justo cuando expiraba la tregua de dos semanas entre Irán y EEUU y que finalmente Trump ha anunciado que ha extendido de forma indefinida para dar más tiempo a las negociaciones de paz.

En dichas imágenes se aprecia a personas ondeando banderas junto a lo que Irán afirma ser su misil balístico de alcance medio Khorramshahr 4. Además, se mostraron cohetes iraníes en otras ciudades este martes.

Aniversario Guardia Revolucionaria

Este miércoles se conmemora el aniversario de la fundación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, agrega la CNN.

En un comunicado, el CGRI ha advertido "en una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región", aseguró el cuerpo militar de élite. La Guardia afirmó que su respuesta a cualquier nueva agresión sería "firme, decisiva e inmediata".

El comunicado subraya que la capacidad para atacar puntos vitales y símbolos de disuasión de Israel y EEUU "sigue abierta y preparada", y destaca la coordinación con el resto de las fuerzas armadas para impedir cualquier intento de recuperación de sus capacidades estratégicas. Asimismo, indicó que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí abre la puerta a un nuevo orden regional en Oriente Medio, sin presencia de potencias extranjeras.

Consolidación en la región

En este contexto, las autoridades iraníes consideran que estos desarrollos contribuirán a consolidar un entorno más estable en la región.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara anoche una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica. Irán ha reiterado que no acudirá a otra ronda de negociaciones mientras EEUU continúe el bloqueo de sus puertos, lo que considera una violación del alto el fuego.

Además, Irán atacó a tiros en las últimas horas tres buques portacontenedores cerca del estrecho de Ormuz.

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