Santiago Sánchez Cogedor recuerda sus 15 meses en una cárcel del régimen iraní: "Me creé una película en la mente para sobrevivir"

Hay que retroceder en el tiempo hasta el día 8 de enero de 2022, hace ya cuatro años, para recordar la historia de Santiago Sánchez Cogedor, el español que salió desde la Comunidad de Madrid, y fue detenido en octubre de ese año cuando iba, a pie, a ver el Mundial de Fútbol en Qatar. El arresto se produjo en plena oleada de protestas por la muerte de la activista iraní Mahsa Amini en manos policiales por llevar mal puesto el velo. Le acusaron de espionaje al ir a fotografiar la tumba de la joven.

Sánchez Cogedor perseguía el objetivo de llegar a Qatar: caminando por 15 países y recorriendo miles de kilómetros de Madrid a Doha. Sin embargo, sus planes se truncaron con la detención. Un aficionado al deporte que quería dejar un mensaje medioambiental y educativo de ayudar a distintas poblaciones durante el trayecto. Finalmente, Santiago regresó a España un 2 de enero de 2024 tras pasar 15 meses en una cárcel del régimen iraní.

En una jornada en la que el presidente estadounidense Donald Trump da por "prácticamente terminada" la guerra, e Irán responde que "acabará cuando ellos digan", Manu Sánchez recuerda la experiencia de Santiago Sánchez Cogedor con el propio protagonista en directo en las Noticias de la Mañana. ¿Qué se le pasa por la cabeza viendo lo que está ocurriendo en Irán? o ¿cómo fue su vida en la cárcel?

Santiago siente "pena" conociendo la información que llega desde Irán estos días, ya que él se considera "parte de ellos" al haber estado "viviendo 15 meses en una prision, pero con el puebo, no estuve con el otro bando". Mantiene contacto con la mayoría de personas que conoció durante aquella experiencia e intercambia "mensajes a diario".

"Una vida, muchos recuerdos"

Sánchez Cogedor permaneció la friolera de 15 meses en una prisión, etapa de la que se le han quedado marcados "muchos recuerdos, una vida". Relata la incredulidad que vivió en aquellos primeros instantes tras su detención: "al principio penaba que era una broma, no me lo podía creer, porque de lo que me acusaban soy inocente". Tiene "unos recuerdos súper agridulces y tristes viendo lo que está pasando".

"El iraní es uno de los pueblos más hospitalarios"

Santiago Sánchez Cogedor señala que "uno de los pueblos más hospitalarios es el iraní", algo que "demotraron conmigo y con cualquier persona del extranjero", aunque lamenta que "ahora mismo están súper oprimidos". "Las imágenes que se han visto celebrando la victoria del nuevo líder supremo, hay algunas que están tocadas y eso es el 10 o15% de la pobación", ante lo que se pregunta: "¿dónde están los otros 80 millones de personas".

El pueblo "está en las calles, pero es muy complicado un pueblo desarmado contra un régimen bien organizado armado", ya que señala: "te manifiestas y te cuelgan o te disparan, es muy complicado luchar contra eso".

Años después, Santiago recuerda que tuvo que crearse una película en la mente: imaginaba encontrarse en un campus universitario de voluntario, con el fin de tratar de verlo "como una aventura".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.