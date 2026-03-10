El almirante Garat : "Creo que esta guerra podría tener un fin mucho mejor si Trump se mantuviera callado"

El almirante de flota retirado Juan Rodríguez Garat tiene claro que el final de la guerra podría ser mucho mejor si el presidente estadounidense, Trump, "se mantuviera callado", así lo ha expresado en una entrevista en Antena 3 Noticias, ante las últimas palabras conocidas del mandatario sobre el 'punto y final' "cercano" del conflicto en Oriente Medio.

La "misión defensiva" de Francia

Ante el anuncio de Macron de iniciar una misión defensiva internacional para reabrir el paso de Ormuz, el almirante retirado, ha querido poner sobre la mesa que la operación deberá efectuarse cuando llegue el final de la guerra, "hasta entonces, no pueden permitirse actuar en un espacio tan pequeño". En cuanto a la posición de España en esta reapertura, ha remarcado la importancia de que nuestro país esté al lado de sus aliados europeos. "No podemos permitirnos el lujo de quedarnos fuera, ni degradar la capacidad de Europa de influir en el mundo".

La iniciativa del presidente francés, tal y como indica el almirante retirado, está pensada para paliar las consecuencias que se den tras la guerra y tras el contexto actual, mientras esta dure "Irán es capaz de cerrar el estrecho de Ormuz, hagamos lo que hagamos", reitera.

El final de la guerra

Una situación que aparentemente no es lejana tras conocer las últimas declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, en las que afirmaba que la "da prácticamente por terminada" y que todo acabará cuando "ellos digan".

Garat apunta que mientras el mandatario estadounidense manifiesta este cese, "todos los esfuerzos de sus fuerzas armadas, por tratar de convencer al régimen criminal de Irán de que hagan concesiones políticas, se van por el desagüe". "Creo que esta guerra podría tener un final mucho mejor si el presidente Trump se mantuviera callado", expresa.

Sobre el final de el conflicto, el almirante Garat, subraya la idea de que no puede alargarse en exceso, ya que explica que "la lista de blancos que tiene Estados Unidos en Irán se va a acabar, mucho antes de que se acaben las armas y su voluntad".

Juan Rodríguez Garat estima en cuatro semanas, el momento en que a el país norteamericano "no le quede nada por bombardear", también insiste en que la política estadounidense es muy diferente a la de Israel y, pone de ejemplo la situación en Gaza para apuntar: "el país israelí es capaz de llegar a unos extremos inaceptables para la opinión pública de Estados Unidos".

"La lógica indica que esto va a ser una guerra corta, a no ser que se inicie una campaña terrestre, para la que EEUU no tiene voluntad ni está preparada", remarca sobre el temprano fin del contexto actual. "Israel no puede hacerlo solo, así que en cuanto Trump anuncie el final, no tendrá más remedio que parar", concluye.

