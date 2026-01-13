Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel ataca a cascos azules españoles en el Líbano después de que la patrulla española le pidiera detener la actividad

La patrulla española había solicitado a las fuerzas israelíes que detuvieran su actividad cuando han sido atacados con 3 proyectiles.

Laura Simón
Actualizado:
Publicado:

Las fuerzas israelíes han atacado a cascos azules españoles en el Líbano. Los proyectiles han caído a 150 metros de la patrulla española, pero ningún militar español ha resultado herido.

El ataque ha sido confirmado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todo ha sucedido después de que la patrulla española pidiera a los carros de combate israelíes que detuvieran su actividad en la zona.

Las fuerzas israelíes han lanzado tres proyectiles en un ataque de alta intensidad. Mientras la patrulla española trataba de ponerse a salvo, siguió siendo rastreada con un láser desde los tanques.

El Estado Mayor de la Defensa español explicó que este lunes, sobre las 16:30 horas, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la 'buffer zone' en el área de responsabilidad del Batallón Español (Spanbatt) de la Brigada Este de Unifil, liderada por el general Antonio Bernal Martín. La 'buffer zone' es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen en territorio libanés.

Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar, al sur de la localidad de El Khiam, con la intención de monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada 'buffer zone'. En ese momento, los carros israelíes llevaron a cabo tres disparos con su arma principal, el cañón, y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla.

La patrulla del Spanbatt fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes después hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base 'Miguel de Cervantes' en Marjayoun.

El EMAD ha señalado que las fuerzas de Unifil, entre las que se encuentran los militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes.

