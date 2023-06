Ucrania denuncia que 150 niños han sido llevados ilegalmente de la región ocupada de Lugansk a Rusia

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, más de 19.000 niños han sido deportados a Rusia desde los territorios ocupados en el país ucraniano, tal y como aseguró el mes pasado el propio presidente Volodímir Zelenski. En esta ocasión, las autoridades han denunciado que 150 niños han sido llevados a territorio ruso de manera ilegal desde la región ocupada de Lugansk.

La corte penal internacional emitió una orden de arresto contra el Presidente ruso Vladímir Putin el pasado mes de marzo por el secuestro de niños ucranianos. Los jueces ven "motivos razonables" para creer que Putin y su comisionada de Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, son responsables de la "deportación ilegal" de niños ucranianos. De hecho, Maria Belova ha defendido en varias ocasiones las deportaciones y adopciones de niños ucranianos. Ella misma incluso ha adoptado a un niño de Mariúpol.

Según el Centro Nacional de Resistencia se espera la llegada de 750 niños de Lugansk a dos centros de Karachai-Cherkess a lo largo de este mes de junio. Ya les están realizando exámenes médicos en los territorios ocupados de Ucrania antes de enviarlos a Rusia.

Despoblación masiva en Ucrania

Rusia no oculta las adopciones masivas de niños ucranianos por familias rusas. Los engañan con falsos programas de vacaciones y programas de rehabilitación en campamentos infantiles, pero después no los devuelven a sus padres. "Son llevados para su 'rehabilitación' a campamentos infantiles en Rusia, después de lo cual no son devueltos a sus padres", aseguró el Centro Nacional de Resistencia en un informe.

El presidente ruso utiliza esta estrategia para una despoblación masiva en Ucrania, ya que, de esta manera, los padres se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de sus hijos, reza el mismo informe del centro de Resistencia.

"Las estimaciones de diversas fuentes, incluido el Gobierno ruso, indican que las autoridades rusas han interrogado, detenido y deportado por la fuerzahasta un millón seiscientos mil ciudadanos ucranianos, incluidos 260.000 niños, a menudo a regiones aisladas en el Lejano Oriente de la Federación Rusa", manifestó en su día Antony Blinken, Secretario de Estado de EEUU.