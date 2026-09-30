Andy Burnham no descarta que Reino Unido vuelva a la UE: "El Brexit ha causado más daño que beneficio"

Tras la dimisión de Keir Starmer el pasado mes de julio, el primer ministro británico, Andy Burnham, prometió un giro político y económico en Reino Unido. Y este martes ha lanzado sus primeras propuestas: el posible retorno del país a la Unión Europea.

Ha reconocido que su salida de la UE no ha obtenido los resultados que se esperaba: El Brexit ha causado más daño que beneficio. Y ha señalado que lo que harán es "afrontar la situación y ofrecer a la gente opciones para que las analicen y juzguen".

Aunque ha subrayado que necesitan más "claridad" en sus vínculo con la UE: "Hay distintas opciones, y veré si podemos encontrar un consenso en torno a una de ellas. Esto podría aportar claridad", apunta.

El británico ha afirmado la situación en Reino Unido no sorprende a la población porque "todo el mundo sabe que las cosas no están funcionando como deberían. Todo el mundo habla de lo cara que está la vida. Todo el mundo quiere menos deriva y más rumbo".

Además, ha indicado que esta propuesta "nace de la honestidad", con el propósito de que los británicos recuperen "la esperanza". Sostiene que "la honestidad surge de decir las cosas que importan y que los políticos suelen evitarlas", asegurando que él será sincero apuntando que "Reino Unido lleva mucho tiempo siguiendo el camino equivocado".

Ahora el país está "gobernado en beneficio de intereses particulares y no del interés público" provocado por "la desindustralización, la desregulación, la privatización, la austeridad y el Brexit": "Estoy dispuesto a hacer cosas que mis predecesores no harían. Romperé con el rumbo de los últimos 40 años y pondré a Reino Unido en un nuevo camino".

España y Francia lo aplauden

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Francia, Emmanuel Macron, han aplaudido que Reino Unido se plantee su regreso a la Unión Europea. El monarca francés considera que "el Brexit fue una enorme pérdida, tanto para la población británica como también para la UE y para el conjunto del proyecto europeo".

Por lo que afirma que "serán muy bienvenidos" y "si el primer ministro quiere que vuelva Reino Unido, creo que es una excelente noticia tanto para su país como para los europeos".

Mientras que el Sánchez ha señalado que España "abrirá los brazos de nuevo" al país, a quien se ha referido como "un pueblo hermano" y con quien "tiene buenas relaciones en todos los ámbitos".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.