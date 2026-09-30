Suspenden a tan solo una hora la ejecución a Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee

La ejecución de Christa Pike, la única mujer que permanece actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, ha sido suspendida cuando faltaba aproximadamente una hora para que recibiera la inyección letal.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito acordó este miércoles paralizar temporalmente la ejecución para estudiar los argumentos planteados por sus abogados. La decisión llega apenas un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara una petición de la defensa para detener la aplicación de la pena capital.

Según recoge la cadena NBC, los magistrados consideran necesario disponer de más tiempo para "analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones planteadas sobre el fondo del caso".

La suspensión no anula la condena a muerte

La resolución supone únicamente una suspensión temporal. No anula la condena de Pike ni conmuta su pena, por lo que permanecerá en vigor hasta que el tribunal adopte una nueva decisión tras examinar los recursos de la defensa.

Pike, de 50 años, lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte. Fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años y compañera suya en el programa de capacitación laboral Job Corps.

El crimen se produjo en enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años. Según la investigación, participó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, que tenía 17 años, y Shadolla Peterson en el ataque contra Slemmer. La joven fue golpeada y apuñalada y posteriormente le tallaron un pentagrama en el pecho.

Shipp fue condenado a cadena perpetua, mientras que Peterson recibió una pena inferior tras colaborar con las autoridades.

La defensa alega abusos durante su infancia y trastornos psicológicos

Los últimos recursos presentados por los abogados de Pike se han centrado en los abusos físicos y sexuales que sufrió durante su infancia y en sus trastornos psicológicos, entre ellos el trastorno de estrés postraumático.

Su defensa sostiene que estas circunstancias no fueron expuestas adecuadamente ante el jurado durante la fase en la que se decidió la sentencia y que podrían haber influido en la imposición de la pena de muerte.

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, había rechazado esta semana concederle la clemencia después de revisar el caso.