Trump no ve "ningún motivo" por el que Rusia podría haber injerido en las elecciones de EEUU

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, han logrado restaurar la "confianza" hasta "un nivel aceptable" tras pasar por la "peor" fase de las relaciones bilaterales, que ha tenido como punto álgido la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, algo que ambos han negado.

Trump y Putin han celebrado este lunes su primera cumbre bilateral en el palacio presidencial de Helsinki, a donde han acudido en torno a las 14.00 (13.00 hora peninsular española) con gesto serio para ser recibidos de uno en uno por el jefe de Estado finlandés, Sauli Niinisto. El cara a cara, en el que solo han participado ellos y sus intérpretes, ha durado más de dos horas y media, a pesar de que estaba previsto que durase unos 90 minutos. A continuación, han presidido un almuerzo de trabajo en el que ya han participado sus equipos y que se ha prolongado otras dos horas.

"Las negociaciones con Trump han tenido lugar en una atmósfera abierta y constructiva. Creo que han sido exitosas y útiles", ha dicho Putin, el primero en tomar la palabra en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido al término de esta intensa jornada. Putin ha mencionado como principal resultado de esta cumbre que han logrado restaurar la "confianza" bilateral hasta llevarla a "un nivel aceptable". En concreto, hasta "el nivel anterior de interacción en todos los asuntos de interés mutuo", ha remachado.

"Es obvio para todo el mundo que las relaciones internacionales viven un periodo difícil" al que Estados Unidos y Rusia no son ajenos, ha indicado, admitiendo que la relación bilateral ha pasado por "una fase complicada". Trump, por su parte, ha considerado que "nunca ha sido peor que ahora" y ha culpado de ello a los dos países.

El magnate neoyorquino ha criticado que Estados Unidos no propiciara antes un "diálogo franco" con Rusia, alegando que "la diplomacia y el compromiso son preferibles al conflicto y la hostilidad", no solo para los dos países, "sino para todo el mundo", en contraste con las tesis de la prensa y los demócratas, "que solo quieren resistir y obstruir".

Trump ha celebrado que Washington y Moscú por fin hayan empezado un "diálogo productivo". A este respecto se ha jactado de que, aunque Putin es "un buen competidor", palabras que ha considerado "un halago", "en tan solo cuatro horas" de negociaciones han conseguido revertir la situación.

Uno de los principales temas de conversación ha sido la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, algo que investiga el fiscal especial Robert Mueller. Según han contado los dos mandatarios, Trump ha planteado la cuestión a Putin. "Y he tenido que reiterar cosas que ya he dicho muchas veces, que el Estado ruso nunca interfirió y nunca va a interferir en asuntos internos estadounidenses, incluidos procesos electorales", ha subrayado Putin. Por eso, ha declarado, "la actual tensión (bilateral) no tiene una razón sólida detrás".

"Hemos estado un buen rato hablando de eso y (...) Putin tiene una idea interesante", se ha limitado a decir Trump sobre las explicaciones de su par ruso. En su caso, ha preferido cargar contra el "desastre" de las pesquisas de Mueller para reiterar que "no hubo colusión", "cero colusión", entre su equipo y el Kremlin: "Mi campaña fue limpia".

Trump también ha preguntado a Putin acerca de los doce agentes rusos que fueron imputados el pasado viernes por el Departamento de Justicia por lanzar un ciberataque contra el Comité Nacional Demócrata, el órgano ejecutivo del Partido Demócrata, para extraer y manipular información sobre la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

Putin ha contestado que no conoce el detalle de la acusación, pero se ha comprometido a indagar. "Ha dicho que no fue Rusia y no encuentro ninguna razón para que lo sea", ha espetado Trump, al tiempo que ha criticado el trabajo del FBI en este caso: ¿Por qué no accedieron al servidor? (...) Quiero ver el servidor" (...) ¿Qué ha pasado con los emails de Hillary Clinton? Hay 33.000 emails que simplemente no están".

Los líderes mundiales han abordado además "un amplio rango de temas clave para los dos países", entre los que destaca la guerra civil en Siria. La cooperación entre Estados Unidos y Rusia "podría salvar cientos de miles de vidas", ha destacado Trump. Putin ha coincidido en que Siria podría ser "el primer ejemplo de trabajo conjunto exitoso".

Han hablado asimismo de proliferación nuclear, en el contexto de la reanudación de los contactos para la desnuclearización de Corea del Norte, gracias a la histórica cumbre protagonizada el 12 de junio en Singapur por Trump y Kim Jong Un. "Ha sido posible porque el presidente Trump se unió al proceso de solución", ha valorado Putin.

"También hemos discutido sobre el terrorismo islámico que tanto Rusia como Estados Unidos han sufrido. Mantendremos un canal de comunicación abierto entre nuestras agencias de seguridad para combatir esta amenaza global", ha anunciado el dirigente norteamericano. A pesar del buen todo general, Putin ha expresado delante de Trump su "preocupación" por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. En su opinión, "gracias al acuerdo nuclear, Irán se ha convertido en el país más controlado del mundo" en lo tocante a la industria atómica. Ha sido un día tan "constructivo" que Trump ha vaticinado nuevos encuentros: "A los dos países nos interesa continuar esta conversación. Nos reuniremos otra vez en el futuro".