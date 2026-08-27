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Trump sostiene que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN"

Estas declaraciones se producen después de la visita del director de la CIA a Moscú, sobre la cual Trump no ha querido ofrecer detalles.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump sostiene que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN" | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este jueves que ha mantenido "buenas conversaciones" con el presidente ruso, Vladímir Putin, y que este no atacará territorio de la OTAN.

Tras varias preguntas de periodistas en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense rechazó hablar sobre la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, además de asegurar que "(los rusos) no van a atacar". "He tenido buenas conversaciones con él (Putin). No va a atacar territorio de la OTAN", asegura sin detallar la fecha de la charla, ante la pregunta de otro periodista sobre la presunta intención de Putin.

Según varios medios, la visita de Ratcliffe a Rusia pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirle de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en medio de evaluaciones de inteligencia que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN.

El propio Trump describió este miércoles el viaje a Moscú como "semirutinario". El Kremlin también ha negado este jueves que Rusia vaya a atacar a un país de la OTAN, además de acusar a las naciones europeas de defender una política agresiva hacia Moscú. "Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", declaró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica cotidiana.

Además, el mandatario estadounidense ya negó en la víspera que el jefe de la CIA haya viajado a Moscú para advertir sobre las líneas rojas de la Alianza Atlántica, una teoría que ha cobrado fuerza tras el viaje que el entonces director del organismo, William Burns, llevó a cabo a Rusia pocos meses antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.

Trump considera "rutinario" el viaje a Rusia del jefe de la CIA

Trump afirmó el pasado miércoles que la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, era "rutinaria". El encuentro sorpresa tiene lugar en medio de las tensiones de Washington con Irán y con las negociaciones de paz para Ucrania completamente estancadas.

"Está ahí y es algo casi rutinario: odio decepcionar a la gente. Nos gustaría ver un final a la guerra en Ucrania; es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente", aseguró durante una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck, recogida por Europa Press.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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