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RUSIA - ESTADOS UNIDOS

El jefe de la CIA viaja por sorpresa a Moscú sin aclarar el motivo

Ni Washington ni Moscú han confirmado la naturaleza de la visita, ni con quién tenía previsto reunirse.

Donald Trump y John Ratcliffe, director de la CIA

Donald Trump y John Ratcliffe, director de la CIA Reuters

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Blanca Muñoz
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El Kremlin ha confirmado la visita sorpresa a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, pero ha afirmado que el funcionario estadounidense no fue recibido por el mandatario ruso, Vladímir Putin, mientras circulan rumores sobre un posible intercambio de prisioneros. "No hubo una reunión con el presidente", declaró escuetamente el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al canal ruso RTVI.

Anteriormente, el representante del Kremlin comentó a The Washington Post que esta visita estaba vinculada a "contactos entre los servicios de inteligencia", sin dar más detalles. La víspera, Peskov aseveró a la prensa no tener información sobre la llegada del avión militar de Estados Unidos a Rusia.

La visita a Moscú de Ratcliffe, que fue director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente, Donald Trump, fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produjo en un momento en que permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania impulsadas por EE.UU.

Algunos medios occidentales relacionaron la visita con supuestos planes de Moscú de anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania, algo que ha sido negado por las autoridades rusas, o para advertir al Kremlin de que no ataque ninguno de los objetivos británicos que suministran armamento a Ucrania.

Las negociaciones de paz siguen estancadas

La visita sería la primera que se conoce de un jefe de los servicios de inteligencia estadounidenses a la capital rusa desde que el predecesor de Ratcliffe, William Burns, mantuviera conversaciones con Vladímir Putin en noviembre de 2021. Unos tres meses después de aquel encuentro, el presidente ruso ordenó la invasión de Ucrania.

Estados Unidos mantiene unas relaciones tensas con Rusia desde que Moscú lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Desde entonces, Rusia ha quedado aislada en la escena internacional y ha sido objeto de sanciones económicas internacionales.

Ratcliffe parece ser uno de los altos cargos estadounidenses de mayor rango que han visitado Rusia durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Trump se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una cumbre celebrada en Alaska el año pasado, pero el encuentro no se tradujo en ningún avance significativo. Las posteriores negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, impulsadas por Estados Unidos, parecen haberse estancado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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