Dos españoles, entre los desaparecidos por una brutal riada en Nepal que deja al menos 98 muertos

La oficina del primer ministro de Nepal ha confirmado que hasta el momento se han recuperado 98 cadáveres este miércoles tras una riada repentina que ha golpeado varias localidades de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

Según las últimas cifras confirmadas por la Policía nepalí, el número de turistas desaparecidos asciende ya a 579. De ellos, 466 son extranjeros procedentes de 28 países diferentes, mientras que 113 son de nacionalidad nepalí. Por su parte, China ha reportado también 265 desaparecidos y tres muertos en el condado tibetano Gyirong.

En el balance nepalí se informa que no se tiene contacto con 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos. Y entre los extranjeros figuran 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses y dos rusos.

Es decir, la cifra ronda los 900 desaparecidos.

Españoles desaparecidos

Además, dos de los desaparecidos son de nacionalidad española, según las mismas fuentes. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia, a media tarde de este miércoles, de que haya "españoles afectados o ilocalizables".

Por su parte, la embajada de España en India difundió en redes sociales un aviso consular para recordar a todos los ciudadanos españoles que, en caso de necesidad, pueden dirigirse a los teléfonos de emergencia, el +91 9810174160, el 97714579488 y el 97714570770. Además, desde la embajada pidieron a todos los ciudadanos afectados que sigan las indicaciones de las autoridades

Causada por un terremoto

La riada alcanzó alrededor de las 9:15 horas locales (3:30 GMT) el río Bhote Koshi, procedente de la zona tibetana, y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Los equipos de emergencia y los cuerpos de seguridad han sido movilizados para evaluar los daños y localizar a las personas que continúan sin contacto. Por el momento, se sabe que el desastre ha dañado al menos 19 puentes transitables y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras. Estos daños han dificultado el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, ha atribuido de forma preliminar el origen de la riada a un terremoto que habría provocado un gran deslizamiento de tierra, bloqueando el cauce del río Bhote Koshi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un terremoto de magnitud 4,4, con epicentro situado unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Alerta por inundaciones en la India

La situación también ha llevado a las autoridades del estado indio de Bihar, al sur de Nepal, a pedir a la población que permanezca alerta ante posibles inundaciones provocadas por la crecida del río Gandak.

El primer ministro de Bihar, Samrat Choudhary, ha asegurado que se han puesto en marcha medidas preventivas en varios distritos, entre ellas la vigilancia de los terraplenes, patrullas nocturnas y el despliegue de equipos de emergencia.

La Cruz Roja advierte de que las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura. Los equipos de emergencia ya se han desplegado en tres distritos y han preparado un plan de evacuación en caso de que sea necesario.

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