Al menos dos muertos y un detenido en un ataque violento en un colegio cerca de Berlín

Un incidente violento en un campus de las escuelas privadas 'Docemus' ha dejado dos muertos y un detenido. Las víctimas son una joven de 18 años y un hombre de 30, que murió supuestamente al tratar de impedir el ataque, según ha informado el medio Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ).

La persona detenida, presuntamente, es la expareja de la estudiante, de 19 años de edad, aunque se desconoce si es alumno de la escuela. La Policía ha informado de la detención provisional de un hombre, que está relacionado con los hechos, señalaron en sus redes sociales.

Tanto los servicios de emergencia y las autoridades llegaron al lugar del incidente en torno a las 13:45 horas. La policía de Brandeburgo ha acordonado la zona. Además se han solicitado dos helicópteros de rescate, según el medio alemán. El personal de emergencia instaló pantallas en el patio de la escuela para garantizar la privacidad.

El director del centro, Michael Kunz, ha trasladado su consternación y condolencias a los familiares por lo ocurrido: "Debido a la investigación en curso, no podemos ni proporcionaremos información alguna sobre las circunstancias específicas ni la secuencia de los hechos en este momento. Esclarecer el incidente es responsabilidad de las autoridades investigadoras pertinentes".

También ha anunciado que el viernes no habrá clases, aunque la escuela permanecerá abierta para los estudiantes que quieran asistir: "Junto con nuestro personal y el personal de apoyo profesional, queremos brindarles un espacio seguro donde puedan reunirse, hablar entre sí y procesar lo sucedido".