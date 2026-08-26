VÍDEO: Explota una planta de gas en Rusia y deja al menos seis muertos y nueve desaparecidos

Al menos seis trabajadores chinos han muerto y otros nueve permanecen desaparecidos tras declararse un incendio en un complejo químico de gas en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia.

Además, 152 personas han recibido atención médica por lesiones, 36 de ellas trasladadas de urgencia a hospitales. El incendio ya ha sido extinguido y las autoridades investigan las causas del siniestro, aunque la principal hipótesis apunta a la explosión de un tanque de metano como origen del fuego.

La planta, explotada conjuntamente por una empresa rusa y otra china, todavía no había comenzado a operar y se encontraba en fase de preparación para iniciar la producción.

El complejo se presenta como uno de los mayores productores de polietileno y polipropileno del mundo.

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