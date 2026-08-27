Dos trabajadores mueren por malaria en un inusual brote en el aeropuerto de Fráncfort

Un brote inusual de malaria ha afectado a seis empleados del aeropuerto de Fráncfort, el más transitado de Alemania. Dos de ellos fallecieron a causa de esta enfermedad y la principal hipótesis apunta a que uno o varios mosquitos llegaron hasta las instalaciones aeroportuarias a bordo de una aeronave procedente de una zona donde la malaria es endémica. No obstante, las autoridades todavía realizan pruebas para determinar el origen exacto de las infecciones.

Como medida preventiva, se han instalado trampas para mosquitos en diferentes puntos del aeropuerto. Los ejemplares capturados serán enviados a un laboratorio para identificar su especie y determinar su procedencia.

Con todo, el Departamento de Salud Pública de Fráncfort, encargado de investigar el brote, ha insistido en que el riesgo para la población general de la ciudad es "muy, muy bajo". La malaria no se transmite directamente de una persona a otra, sino mediante la picadura de determinados mosquitos infectados. Los resultados de los análisis destinados a establecer el origen de las infecciones podrían tardar varias semanas.

Un caso excepcional, pero no insólito

El Instituto Robert Koch (RKI), organismo federal alemán responsable del control y la investigación de enfermedades infecciosas, había informado en julio de cuatro trabajadores afectados. La excepcionalidad de estos casos puede complicar su detección. En Alemania, donde la malaria no se transmite habitualmente de forma local, la enfermedad no suele ser una de las primeras posibilidades que se consideran ante un paciente con fiebre que no tiene antecedentes recientes de viaje a una zona tropical.

Eso significa que la ausencia de antecedentes de viaje puede provocar un retraso en el diagnóstico. El organismo recordó que un diagnóstico tardío aumenta el riesgo de que la enfermedad evolucione hacia formas graves. Por este motivo, las autoridades han recomendado a los trabajadores del aeropuerto que, ante síntomas compatibles con malaria, informen al médico de que trabajan en el aeropuerto de Fráncfort, un dato que puede resultar determinante para orientar las pruebas diagnósticas.

La malaria es una enfermedad que está causada por parásitos del género Plasmodium y se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad se concentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Es una enfermedad prevenible y curable, especialmente cuando se trata de manera temprana. Sin embargo, algunas formas de la enfermedad pueden evolucionar rápidamente y convertirse en potencialmente mortales.

El tratamiento, por tanto, sí resulta eficaz en la mayoría de los casos. El principal problema aparece cuando el diagnóstico se retrasa: una infección grave puede progresar hasta afectar a órganos vitales. Esta circunstancia adquiere especial relevancia en el brote de Fráncfort. Al tratarse de personas que aparentemente no habían viajado a zonas donde la malaria es habitual, la enfermedad puede no ser reconocida inicialmente, lo que incrementa el riesgo de retrasar el tratamiento.

El último episodio de este tipo registrado en Fráncfort se produjo en 2023.

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