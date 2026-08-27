VÍDEO: Captan el momento en el que un helicóptero choca contra un cable, explota y cae al vacío en Italia

En Italia, dos personas han muerto después de que el autogiro en el que viajaban chocara contra los cables de un teleférico en una zona montañosa de los Alpes. El impacto provocó una explosión y un incendio en el aparato, que terminó cayendo al vacío.

El trágico accidente tuvo lugar este miércoles en las inmediaciones del embalse de Campliccioli, en el valle de Antrona, a unos 1.400 metros de altitud y cerca de la frontera con Suiza. El autogiro había despegado poco antes del aeródromo de Megolo para sobrevolar la zona.

El momento del incidente quedó registrado en vídeo por un testigo, en el que se observa cómo el aparato impacta contra el cableado, se incendia y cae al vacío, provocando una gran deflagración visible en la zona.

Los dos ocupantes fallecieron por el impacto

Las víctimas, que fallecieron como consecuencia del impacto, son Alessandro Angelo Muscinelli, un ingeniero de 60 años que pilotaba la aeronave, y Antonella Pagliarani, de 61 años, que viajaba como acompañante. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar a los dos ocupantes.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar por qué el autogiro terminó chocando contra los cables del teleférico. El suceso se produce en una zona de los Alpes con una importante afluencia turística durante los meses de verano.

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