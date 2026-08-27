Exteriores confirma que hay 4 españoles entre los desaparecidos en la riada de Nepal, cuyo número de muertos se eleva a 289

Nepal ha sufrido una devastadora riada que hasta el momento se ha cobrado 289 vidas. Los cadáveres han sido localizados principalmente en Chitwan (64), Dhading (27) y Nawalparasi Este (26), pero se estima en más de 1.500 las personas desaparecidas, alrededor de 558 en el lado chino y el resto en territorio nepalí. Exteriores ha confirmado que entre los desaparecidos hay cuatro españoles.

La Junta de Turismo de Nepal informó de que hay 826 turistas desaparecidos, entre ellos 466 extranjeros, mientras que China habría reportado 265 desaparecidos. En un mensaje difundido por Exteriores, José Manuel Albares dijo que, "ante la trágica riada que se ha producido en Nepal", tanto el Consulado Honorario de España en ese país, como la embajada en Nueva Delhi (India) y el Consulado General en Pekín (China) "están plenamente movilizados para atender a los españoles". Albares señaló que "en estos momentos no nos constantes fallecidos españoles, pero sí hay cuatro personas que no localizamos".

Albares ha hecho un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares y amigos "que sepan que están o han estado en la zona siniestrada", para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, "tanto de nuestro operativo sobre el terreno, como de la Unidad de Emergencia Consular aquí en los servicios centrales en Madrid".

Un portavoz de la Policía nepalí, Abhi Narayan Kafle, confirmó que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

¿Qué provocó la riada?

La tragedia tuvo lugar alrededor de las 08:37 hora local. En ese momento, se registró un terremoto de magnitud 5,2 con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari. Tres minutos después del seísmo tuvo lugar un desprendimiento de glaciar a unos 20 km al noreste del paso de Rasuwagadhi, frontera entre Nepal y China. Esto provocaba una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende.

Sobre las 09:15 horas esta masa de agua alcanzó al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Se sobrepasó también el lado chino.

Ambos países están centrados en las labores de rescate. El primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha informado en un mensaje en redes, que su Ejecutivo ha intensificado "desde primera hora" los trabajos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en las zonas afectadas".

Los retos de los equipos de rescate

En el lado chino los equipos se enfrentan a retos añadidos. El borde de la zona cubierta por el flujo de lodo se encuentra a unos 2,5 kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong y que los sedimentos alcanzan cerca de 1,5 metros de espesor en algunos puntos, lo que dificulta el avance de los equipos y de la maquinaria.

Aunque se han movilizado cuatro máquinas de ingeniería y más de una veintena de vehículos, los grupos tienen que analizar qué tramos podían utilizarse con seguridad y el riesgo de nuevos desastres.

Además, no ayuda que la zona afectada se encuentra en un valle de alta montaña y en un área de confluencia de cursos de agua, con desniveles superiores a los 3.000 metros y presencia de glaciares en las cotas altas.

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