Una telecabina choca con una grúa en la estación de l'Alpe d'Huez, en los Alpes franceses y deja al menos 23 heridos

Al menos 23 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado gravísimo y 13 de urgencia relativa, en un accidente entre una telecabina y una grúa en la estación de l'Alpe d'Huez, en los Alpes franceses. Las informaciones facilitadas por Fabrice Boutet, director general de SATA, la empresa que explota los remontes de la estación, explican que la telecabina arranca a 2.700 metros y que fue cuando comenzaba su trayecto cuando se produjo el choque con la grúa de un camión.la empresa que explota los remontes de la estación,

En el momento del accidente en la telecabina había 50 personas. El impacto habría provocado que los ocupantes de la misma se fuese hacia adelante. El alcalde indicó a AFP que a lo largo de la tarde noche el balance de los heridos ha ido evolucionando favorablemente. La mayoría de las lesiones por las que han sido atendidos los afectados son traumatismos y contusiones derivados del golpe y de la caída de los pasajeros dentro de la cabina.

La grúa estaba realizando obras, pero según las palabras de Fabrice Boutet no tendría que haber estado levantada. "Obligatoriamente hay un error. Ahora la investigación nos dirá dónde se produjo este error, pero está claro que esta grúa no tendría que haber estado nunca levantada". La Gendarmería francesa ha abierto una investigación.