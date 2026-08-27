Empeora el estado de salud del rey Harald V de Noruega, "muy grave" por una infección en la sangre

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, permanece ingresado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo debido a una anemia que ha derivado en una infección en la sangre. En las últimas horas su estado de salud ha empeorado y se encuentra "muy grave".

"El estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden todo su agenda", ha relatado la Casa Real del país nórdico en un comunicado.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la reina Sonia se encuentran en el hospital desde alrededor de las 9:15 hora local (7:15 GMT), según la agencia 'NTB'. Más tarde llegaron los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de los herederos, así como la princesa Astrid, hermana del rey, informó la televisión pública 'NRK'.

Ingresado desde el 17 de agosto

Harald V fue ingresado el pasado día 17 de agosto por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica.

Unos días más, tarde, la Casa Real informó de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

En los últimos años, el monarca ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. En febrero y marzo ya estuvo varias semanas de baja debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife, donde estaba de vacaciones.

En 2005, a Harald V le extirparon un tumor en la vejiga y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.