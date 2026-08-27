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Así se ha producido el brote de malaria en el aeropuerto de Frankfurt que ha dejado dos muertos

Los seis contagios se produjeron entre empleados del aeropuerto de Frankfurt, dos de los cuales han muerto. La principal hipótesis apunta a uno o varios mosquitos infectados que llegaron al recinto en avión.

Mosquito que transmite el paludismo o la malaria

Así se ha producido el brote de malaria en el aeropuerto de Frankfurt que ha dejado dos muertos | Istock

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Anna Martín | Miriam Vázquez
Publicado:

Salud Pública de Frankfurt investiga un raro brote de malaria registrado en el aeropuerto de la ciudad. Al menos seis empleados del aeropuerto se han contagiado y dos de ellos han fallecido, según han informado las autoridades sanitarias a través de una carta.

La hipótesis que se está barajando es que uno o varios mosquitos infectados pudieron viajar en la bodega de un avión y picar posteriormente a trabajadores del aeropuerto. Además, se cree que los contagios tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de julio.

Las investigaciones continúan y se han instalado trampas para capturar mosquitos y determinar su especie y posible procedencia. Por el momento, las autoridades de Frankfurt ya han capturado varios mosquitos en el aeropuerto para someterlos a análisis de laboratorio.

El hecho de que no se haya determinado si el contagio proviene de uno o varios mosquitos se debe a que los seis afectados trabajaban en diferentes zonas y desempeñaban distintas funciones dentro del aeropuerto. Por ello, las autoridades sanitarias están intentando determinar si las infecciones pueden atribuirse a un mismo mosquito o a varios ejemplares.

"La enfermedad no se transmite entre personas, siempre se transmite por mosquitos"

"Para la población de Frankfurt, el riesgo se considera muy, muy bajo. La enfermedad no se transmite de persona a persona, sino que siempre se transmite por mosquitos", asegura Sanidad en la misiva. La malaria se transmite mediante la picadura de determinados mosquitos 'Anopheles' que previamente han adquirido el parásito.

La OMS avisa de que la malaria, si no se trata, puede resultar mortal. Se transmite a través de los mosquitos 'Anopheles'. Un mosquito pica a una persona infectada y después transmite el parásito con una segunda picadura a otra persona. Los síntomas de la malaria pueden incluir fiebre, escalofríos y dolor de cabeza y, en los casos graves, pueden aparecer complicaciones importantes e incluso convulsiones. Por eso, ante síntomas compatibles y especialmente si existe antecedente de viaje a una zona de riesgo, es importante buscar atención médica.

En Alemania, la inmensa mayoría de los casos de malaria corresponden a personas que han viajado previamente a regiones donde la enfermedad es habitual. Cada año se registran varios cientos de estas infecciones, pero contraer la enfermedad tras una picadura producida en un aeropuerto alemán es un acontecimiento excepcional.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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