Trump reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, que anuncia que asume la Presidencia

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció este miércoles que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

"Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución (...) ante Dios todopoderoso, Venezuela (...) juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela", dijo ante cientos de miles de asistentes. Entre gritos de júbilo, Guaidó aseguró que daba este "paso" para "lograr el cese de la usurpación, (instalar) un Gobierno de transición y tener elecciones libres".

Agregó al pedir al pueblo que lo acompañe: "Sabemos que esto no es algo de una persona, sabemos que esto va a tener consecuencias, sabemos lo que es necesario para poder mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia, no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional". En este sentido, pidió a los venezolanos que también juren "ante Dios (...) respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo los artículos 333 y 350" de la Constitución para lograr el respaldo de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional. También pidió jurar por asumir el compromiso "de la no violencia con convicción y con firmeza".

Apuntó que este "movimiento" para restaurar la democracia en Venezuela "es indetenible" y hace renacer la "esperanza". "¿Nos vamos a cansar? No señores, vamos a insistir hasta la democracia, hasta la libertad, hasta que a cada venezolano le llegue el pan a la mesa, hasta que regrese el agua, el gas a las casas de Venezuela, hasta que nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional, hasta que logremos en definitiva la prosperidad", agregó. La marcha opositora de hoy recibió una respuesta masiva en todo el país y hasta el momento solo se han reportado algunos incidentes de represión policial que se produjeron a primeras horas de la mañana.