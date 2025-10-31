Aumentan los enfrentamientos entre Hamás y varias milicias en la Franja de Gaza

Después de apenas tres semanas desde la entrada en vigor del acuerdo para el alto el fuego en Gaza, la situación en el territorio sigue siendo tensa. Los incumplimientos de lo pactado por parte de Hamás han empujado a Israel a seguir bombardeando puntos de Gaza a pesar del acuerdo en vigor.

Por su parte, la organización islamista se niega a entregar las armas, como exige el plan, y esto ha provocado además un gran enfrentamiento entre bandas que se posicionan en contra de Hamás en la Franja de Gaza. Estas han llegado a ajusticiar de manera pública a los detenidos en las calles.

La organización terrorista no se ha mostrado dispuesta a ceder el control de Gaza, sino que el alto el fuego le ha permitido en las últimas semanas exhibir su poder en las devastadas calles de Jan Yunis, Rafah o la ciudad de Gaza. Su esperanza es formar parte de la nueva fuerza militar internacional junto a tropas cataríes, turcas y egipcias y recuperarse del daño sufrido tras casi dos años de ofensiva israelí.

Sin embargo, Hamás ha visto cómo su autoridad es cuestionada en la Franja. Desde el alto el fuego, Hamás ha entrado en conflicto con otras milicias presentes en las ciudades gazatíes provocando decenas de muertos. La Autoridad Palestina denunciaba pocos días después del alto el fuego que Hamás había llevado a cabo más de tres decenas de ejecuciones públicas en Gaza contra individuos a las que acusaba de colaborar con las fuerzas israelíes.

Enfrentamientos entre bandas

Un nuevo grupo armado palestino se ha asentado en el sur de la Franja de Gaza para combatir a Hamás. Su líder es Hossam al-Astal, un exoficial de la Autoridad Palestina, de 50 años, que ha establecido su base en la aldea de Kizan al-Najjar, cerca de Khan Younis.

Al Astal reconoció el pasado mes de septiembre en el diario The Times of Israel que su grupo actúa en "coordinación" con Israel y afirma que decenas de familias viven en sus campamentos y que hay planes en para construir más tiendas de campaña para acoger a los cientos que, según él, llegarán pronto. Defiende que su grupo reciba suministros de Israel, junto con equipo militar. "En los próximos días, traeremos a otras 300 o 400 personas. Realizaremos controles de seguridad para asegurarnos de que no tengan vínculos con Hamás", afirmó.

Paralelamente, el clan Doghmush, también está involucrado en la lucha de poder con Hamás, al igual que el clan Abu Shabab. Este proviene del sur de la Franja. Hamás lo acusa de colaborar con Israel, pero el clan lo niega. Según un informe del periódico Times of Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu lo ha apoyado al grupo con armas, algo que el propio Netanyahu confirmó.

