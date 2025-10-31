Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Bandas Gaza

Aumentan los enfrentamientos entre Hamás y varias milicias en la Franja de Gaza

La organización islamista Hamás se niega a entregar las armas tras el acuerdo de alto el fuego, dando lugar a un gran enfrentamiento entre bandas que se posicionan en contra del grupo terrorista en la Franja de Gaza. Estas han llegado a ajusticiar de manera pública a los detenidos en las calles.

Dos hombres portando la banda distintiva de las milicias de Hamás

Aumentan los enfrentamientos en Gaza entre Hamás y varias milicias | Europa Press / Contacto / Yousef Masoud

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Después de apenas tres semanas desde la entrada en vigor del acuerdo para el alto el fuego en Gaza, la situación en el territorio sigue siendo tensa. Los incumplimientos de lo pactado por parte de Hamás han empujado a Israel a seguir bombardeando puntos de Gaza a pesar del acuerdo en vigor.

Por su parte, la organización islamista se niega a entregar las armas, como exige el plan, y esto ha provocado además un gran enfrentamiento entre bandas que se posicionan en contra de Hamás en la Franja de Gaza. Estas han llegado a ajusticiar de manera pública a los detenidos en las calles.

La organización terrorista no se ha mostrado dispuesta a ceder el control de Gaza, sino que el alto el fuego le ha permitido en las últimas semanas exhibir su poder en las devastadas calles de Jan Yunis, Rafah o la ciudad de Gaza. Su esperanza es formar parte de la nueva fuerza militar internacional junto a tropas cataríes, turcas y egipcias y recuperarse del daño sufrido tras casi dos años de ofensiva israelí.

Sin embargo, Hamás ha visto cómo su autoridad es cuestionada en la Franja. Desde el alto el fuego, Hamás ha entrado en conflicto con otras milicias presentes en las ciudades gazatíes provocando decenas de muertos. La Autoridad Palestina denunciaba pocos días después del alto el fuego que Hamás había llevado a cabo más de tres decenas de ejecuciones públicas en Gaza contra individuos a las que acusaba de colaborar con las fuerzas israelíes.

Enfrentamientos entre bandas

Un nuevo grupo armado palestino se ha asentado en el sur de la Franja de Gaza para combatir a Hamás. Su líder es Hossam al-Astal, un exoficial de la Autoridad Palestina, de 50 años, que ha establecido su base en la aldea de Kizan al-Najjar, cerca de Khan Younis.

Al Astal reconoció el pasado mes de septiembre en el diario The Times of Israel que su grupo actúa en "coordinación" con Israel y afirma que decenas de familias viven en sus campamentos y que hay planes en para construir más tiendas de campaña para acoger a los cientos que, según él, llegarán pronto. Defiende que su grupo reciba suministros de Israel, junto con equipo militar. "En los próximos días, traeremos a otras 300 o 400 personas. Realizaremos controles de seguridad para asegurarnos de que no tengan vínculos con Hamás", afirmó.

Paralelamente, el clan Doghmush, también está involucrado en la lucha de poder con Hamás, al igual que el clan Abu Shabab. Este proviene del sur de la Franja. Hamás lo acusa de colaborar con Israel, pero el clan lo niega. Según un informe del periódico Times of Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu lo ha apoyado al grupo con armas, algo que el propio Netanyahu confirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Detienen a 5 sospechosos más por el robo en el Louvre, pero las joyas siguen desaparecidas

Museo del Louvre de París

Publicidad

Mundo

Dos hombres portando la banda distintiva de las milicias de Hamás

Aumentan los enfrentamientos entre Hamás y varias milicias en la Franja de Gaza

Imagen de archivo del expríncipe Andrés.

William "no quiere tener el problema de Andrew cuando le toque reinar" y presionó para su caída

Desierto de Las Vegas

Descubren más de 300 montones de restos humanos en el desierto cerca de Las Vegas

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford
EEUU

Trump niega las informaciones sobre posibles ataques militares en Venezuela "en cualquier momento"

Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán
Sudán

Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán

Imagen de archivo de elefantes.
Malasia

Muere un hombre tras ser embestido por una manada de elefantes salvajes

La víctima, de 43 años, fue atacada mientras dormía en un campamento de Gua Musang, en el estado de Kelantan, una zona donde son frecuentes los encuentros entre humanos y elefantes.

Imagen de archivo de un tatuaje
Alemania

Una joven es secuestrada, violada y forzada a tatuarse el nombre de su agresor

La enfermera, de 21 años, explicó ante los jueces cómo fue forzada a grabarse en el abdomen, con letras cursivas y de gran tamaño, el alias de su agresor.

El presidente Trump y Melania reparten caramelos por Halloween

Un Halloween de miedo por los precios en Estados Unidos

Un buque de guerra americano en el Caribe

Estados Unidos identifica posibles ataques en Venezuela según Wall Street Journal

Imagen de archivo de un inodoro portátil

Muere tras ser aplastado por un urinario y su mujer reclama más de 200.000 euros

Publicidad