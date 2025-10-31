Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Descubren más de 300 montones de restos humanos en el desierto cerca de Las Vegas

Aunque esparcir restos humanos está permitido en terrenos públicos de Nevada, el vertido masivo con fines comerciales es ilegal. Las empresas están obligadas a preservar la dignidad de los restos que les han sido confiados.

Desierto de Las Vegas

Desierto de Las VegasPexels

Alejandro Lorente
Publicado:

Se han hallado más de 300 montones de cenizas humanas esparcidas por el desierto de Nevada. Un hombre los descubrió cerca del remoto pueblo de Searchlight, a una hora de Las Vegas, el 28 de julio. Un equipo de la empresa 'Palm Mortuaries and Cemeteries' llegó al lugar este miércoles para retirar los montones. Encontraron aproximadamente 315 conjuntos de cenizas y los colocaron en urnas individuales.

Las autoridades iniciaron una investigación preliminar que, en agosto, confirmó que los montículos eran de restos humanos, según informó 8 News Now. Sin embargo, no se pudo recuperar información útil de las cenizas, término que un empleado de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) utilizó para referirse a los montones. Las autoridades creen que una funeraria esparció las cenizas en el desierto, pero no han revelado detalles sobre ninguna empresa sospechosa de estar involucrada en este suceso.

Aunque esparcir restos humanos está permitido en terrenos públicos de Nevada, el vertido masivo con fines comerciales por parte de funerarias es ilegal según la ley estatal. Las empresas están obligadas a preservar la dignidad de los restos que les han sido confiados.

"Creo que es importante para nosotros asegurarnos de que estas personas no sean olvidadas ni abandonadas", declaró Celena DiLullo, presidenta de 'Palm Mortuaries and Cemeteries'. Los cientos de restos serán depositados en una cripta en uno de los cementerios de Palm, para que sus seres queridos puedan encontrarlos, explicó DiLullo. "Desconozco si era el deseo de estas personas ser recordadas, y eso es lo que me preocupa. Si no es así como querrían ser recordadas, simplemente queremos ofrecerles un lugar donde descansar", añadió.

¿Quién esparció los restos?

Las lápidas ya no contienen información que permita identificar a las personas, lo que podría dificultar enormemente que las familias puedan determinar si pertenecen a sus seres queridos. DiLullo señaló que para su comunidad y su profesión es importante demostrar que se preocupan sinceramente por los restos encontrados. Varias fuentes afirmaron al medio que una funeraria que fue recientemente cerrada fue la responsable de esta acción., según el Daily Mail.

Sin embargo, un representante de la empresa, cuya identidad no se ha revelado, ha negado en varias ocasiones cualquier implicación. Cuando se descubrieron los montones, las autoridades creyeron inicialmente que había unos 70. Posteriormente, fue encontrado otro conjunto de montículos.

