Entran en vigor los aranceles de EE.UU. a México, Canadá y China y los países anuncian represalias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza y hoy entran en vigor los aranceles a México, Canadá y China. Todas las importaciones de México y Canadá tendrán gravámenes del 25%, excepto las compras de hidrocarburos canadienses, que tendrán un gravamen del 10%.

Las exportaciones chinas al país norteamericano tenían unos aranceles del 10% desde el 4 de febrero y hoy se suma otro 10%, es decir, se dobla el gravamen hasta el 20%. Canadá y China ya han anunciado represalias y se abre la puerta a un conflicto comercial a gran escala.

Trump confirmó el lunes que iba a aplicar los aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y hasta del 20% a los bienes que China exporta a su país, después de retrasar un mes su puesta en marcha para dar a sus vecinos tiempo para tomar medidas contra el tráfico de drogas y la inmigración.

"Enormes cantidades de fentanilo han entrado en nuestro país desde México y, como saben, también desde China, donde se envía a México y a Canadá", explicó Trump, quien insistió en que esta droga "llega desde Canadá y desde México".

Es más, Trump aseguró que no hay margen de negociación. "No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor mañana", afirmó Trump.

Canadá y China toman medidas

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que impondrá aranceles contra 100.000 millones de dólares (más de 95.400 millones de euros) en productos estadounidenses durante los próximos 21 días. Una medida que adopta después de lo que considera una decisión "injustificada" por Trump.

Canadá tomará inmediatamente represalias con gravámenes del 25% a 30.000 millones de dólares de importaciones de Estados Unidos. Y, si Trump mantiene los aranceles a la energía y al resto de productos, en 21 días su Gobierno impondrá gravámenes a otros 125.000 millones de dólares.

Además, también está estudiando represalias no arancelarias. "Canadá no permitirá que está decisión injustificada quede sin respuesta. Si los aranceles estadounidenses entran en efecto esta noche, Canadá a partir de las 12.01 de mañana responderá con aranceles del 25% contra 155.000 millones de dólares de bienes estadounidenses", declaró Trudeau.

"Nuestros aranceles permanecerán en vigor hasta que la acción comercial de EE.UU. es revocada y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones con las provincias y territorios para implementar medidas no arancelarias", añadió.

Estas medidas podrían incluir la interrupción de las exportaciones de energía a Estados Unidos y que podría dejar sin electricidad a millones de hogares del norte de EE.UU..

El canadiense Trudeau asegura que Canadá ha respondido a las demandas que Washington impuso en enero para evitar los aranceles incrementando la seguridad fronteriza con el despliegue de miles de agentes en las zonas colindantes al país y también ha reforzado las medidas para evitar el tráfico de drogas, incluido el nombramiento de un 'zar del fentanilo'.

China, por su parte, también responderá a Donald Trump. El Ministerio de Finanzas chino también afirmó en un comunicado que China gravará con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz, y con un 10% a las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos, entre otros productos.

Los aranceles entrarán en vigor el próximo 10 de marzo y se imponen en respuesta a los gravámenes "unilaterales" impuestos por Estados Unidos, que "dañan el sistema de comercio multilateral, aumentan la carga sobre las empresas y los consumidores estadounidenses y socavan la base de la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos".

China ya había adelantado en los últimos días que tomaría represalias para "defender sus derechos e intereses" tras la decisión del presidente estadounidense de aumentar los aranceles en el país asiático.

Según las autoridades chinas, el fentanilo es solo "un pretexto", dado que la política antidrogas de China "es una de las más estrictas y más rigurosamente aplicadas del mundo".

