Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gaza

Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

Trump ha confirmado que en el marco de la Asamblea General de la ONU ha mantenido conversaciones "muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Oriente Próximo sobre Gaza".

Trump informa de &quot;intensas negociaciones&quot; con pa&iacute;ses de Oriente Pr&oacute;ximo para un acuerdo de paz en Gaza

Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en GazaEUROPAPRESS

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que tras mantener conversaciones con representantes de Oriente Próximo vislumbra un mayor compromiso para llegar a un acuerdo de paz en Gaza. "Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo, después de tantas décadas, que nunca antes", ha indicado el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump ha confirmado que en el marco de la Asamblea General de la ONU ha mantenido conversaciones "muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Oriente Próximo sobre Gaza". Asimismo, ha afirmado que estas "intensas negociaciones", en las que "todos los países de la región" han estado involucrados, seguirán teniendo lugar "mientras sea necesario para alcanzar un acuerdo final".

Según ha explicado, tanto Hamás como Israel, "incluido el primer ministro Bibi Netanyahu", han sido avisados de estas reuniones. "¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!", ha concluido.

Ve "muy cerca" un acuerdo

Trump ha indicado también la posibilidad de un "acuerdo". "Quizás tengamos un acuerdo sobre Gaza, estamos muy cerca", ha esgrimido Trump. Este hipotético pacto, del que no ha dado detalle alguno, implicaría la liberación de los rehenes y "el fin de la guerra".

Netanyahu ante la ONU

Benjamin Netanyahu ha ofrecido este viernes su discurso ante la Asamblea General de la ONU entre abucheos y decenas de delegaciones de países que han abandonado la sala justo antes de que el primer ministro israelí tomara la palabra como muestra de su posición enfrentada a la masacre que su ejército está llevando a cabo en la Franja.

Netanyahu ha negado estar cometiendo un genocidio en Gaza justificando sus avisos a la población civil para desalojar la Franja antes de los ataques del ejército israelí. "¿Un país que cometa un genocidio rogaría a los civiles que se alejen del peligro?", ha dicho el primer ministro israelí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

Niños en Gaza

El emotivo reencuentro de Jadoua y Khaled, los hermanos obligados a huir tras los bombardeos en Gaza

Agentes de Policía en Nueva York

Despiden a un agente tras tirar al suelo a una mujer inmigrante en el edificio federal de Nueva York

Una persona con un teléfono
Internet

China adopta medidas contra los pesimistas en internet

Donald Trump escuchando las preguntas de un periodista
ACUERDO GAZA

Trump ve posible un acuerdo cercano sobre Gaza y la liberación de los rehenes

Trump propone que Tony Blair gobierne Gaza de forma temporal bajo un plan internacional de paz
Franja de Gaza

Trump propone que Tony Blair gobierne Gaza de forma temporal bajo un plan internacional de paz

El presidente de Estados Unidos asegura tener un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza, liberaría a los rehenes y frenaría las ambiciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania.

Así son los Geran 2: los drones que Rusia ha lanzado contra Polonia
Unión Europea

La UE quiere tener construido en un año un "muro" anti-drones rusos

La Unión Europea pone en marcha un sistema para detectar y derribar los drones enemigos que violen su espacio aéreo. Una especie de "muro" que disuada a Rusia de intentar atacar el flanco oriental de la Alianza. Habrá mucho que invertir en el terreno financiero, porque los europeos se han quedado atrás en la carrera tecnológica de los drones, que ahora domina el campo de batalla.

Detenidos dos menores en Países Bajos por presunto espionaje a favor de Rusia en La Haya

Detenidos dos menores por presunto espionaje a favor de Rusia en La Haya

Hamás celebra el boicot al discurso de Netanyahu ante la ONU y dice que demuestra el "aislamiento" de Israel

Qué significa el QR que llevaba Netanyahu en la solapa en la Asamblea de la ONU

Imagen de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

Publicidad