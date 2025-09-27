Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que tras mantener conversaciones con representantes de Oriente Próximo vislumbra un mayor compromiso para llegar a un acuerdo de paz en Gaza. "Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo, después de tantas décadas, que nunca antes", ha indicado el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump ha confirmado que en el marco de la Asamblea General de la ONU ha mantenido conversaciones "muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Oriente Próximo sobre Gaza". Asimismo, ha afirmado que estas "intensas negociaciones", en las que "todos los países de la región" han estado involucrados, seguirán teniendo lugar "mientras sea necesario para alcanzar un acuerdo final".

Según ha explicado, tanto Hamás como Israel, "incluido el primer ministro Bibi Netanyahu", han sido avisados de estas reuniones. "¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!", ha concluido.

Ve "muy cerca" un acuerdo

Trump ha indicado también la posibilidad de un "acuerdo". "Quizás tengamos un acuerdo sobre Gaza, estamos muy cerca", ha esgrimido Trump. Este hipotético pacto, del que no ha dado detalle alguno, implicaría la liberación de los rehenes y "el fin de la guerra".

Netanyahu ante la ONU

Benjamin Netanyahu ha ofrecido este viernes su discurso ante la Asamblea General de la ONU entre abucheos y decenas de delegaciones de países que han abandonado la sala justo antes de que el primer ministro israelí tomara la palabra como muestra de su posición enfrentada a la masacre que su ejército está llevando a cabo en la Franja.

Netanyahu ha negado estar cometiendo un genocidio en Gaza justificando sus avisos a la población civil para desalojar la Franja antes de los ataques del ejército israelí. "¿Un país que cometa un genocidio rogaría a los civiles que se alejen del peligro?", ha dicho el primer ministro israelí.

