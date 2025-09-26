Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

GAZA

El emotivo reencuentro de Jadoua y Khaled, los hermanos obligados a huir tras los bombardeos en Gaza

Los hermanos Jadoua y Khaled han llegado solos al campo de refugiados de Jan Younis tras huir de los ataques de Israel.

Ni&ntilde;os en Gaza

Niños en GazaEuropa Press (archivo)

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Los hermanos Jadoua y Khaled fueron los protagonistas de una de las imágenes más impactantes de la guerra en Gaza al huir hacia el sur de la Franja, llenos de lágrimas, tratando de escapar de los ataques israelíes. El mayor de los dos, con con su hermano pequeño en los hombros, caminaba por la carretera mientras lloraba desesperado porque habían perdido a sus padres. Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo palestino, Ahmed Younis, y se viralizaron en las redes rápidamente.

Sin embargo, afortunadamente esta historia ha tenido un final que no esperaban estos hermanos. Una final que mucha otra gente no ha podido vivir en esta horrible guerra. Los hermanos Jadoua y Khaled han conseguido llegar al campo de refugiados de Jan Younis. Y allí, sin esperarlo, se han reencontrado con su padre. El mismo fotógrafo que los captó en su huida hacia el sur, ha estado presente en el reencuentro de la familia.

"Estaba en el norte de Gaza y no encontraba a mi madre ni a mi padre. Cargué a mi hermano sobre los hombros y caminé hacia el sur. Yo lo llevaba y, en un determinado momento, nos sentamos a descansar un poco", relataba el hermano mayor, Jadoua, en el campo de refugiados. Sin embargo, cabe mencionar que la familia aún no sabe nada de la madre ni de las hermanas de Jadoua.

Declaraciones de la familia

El padre de los dos niños también ha compartido unas palabras: "Mi familia ha estado completamente dispersa. La madre cogió a las niñas y escapó. Jadoua fue fiel a su hermano, lo cogió y huyó. Anduvo kilómetros y sobrevivió, gracias a Dios", según el diario ABC.

El padre también afirma que su hijo, a pesar de todo lo vivido, tiene un sueño: "Mi hijo Jadoua quiere ser profesor en un futuro".

El fotógrafo Ahmed Younis ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de los menores en el campo de refugiados.

"Los hermanos se sientan dentro de una sencilla tienda de campaña, compartiendo una breve risa que les devuelve un vistazo a la infancia que les ha sido arrebatada", escribe Younis. "La historia de una generación que sobrevive gracias al amor y la hermandad, ofreciendo al mundo una lección de resiliencia", señala.

Younis afirma también que la imagen se ha convertido en un símbolo del exilio forzado y la resiliencia de los gazatíes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.

El Reino Unido reimplantará un "DNI" británico para combatir la inmigración ilegal: había sido abolido tras la II Guerra Mundial

Imagen reciente del primer ministro británico, Keir Starmer

Publicidad

Mundo

Niños en Gaza

El emotivo reencuentro de Jadoua y Khaled, los hermanos obligados a huir tras los bombardeos en Gaza

Agentes de Policía en Nueva York

Despiden a un agente tras tirar al suelo a una mujer inmigrante en el edificio federal de Nueva York

Una persona con un teléfono

China adopta medidas contra los pesimistas en internet

Donald Trump escuchando las preguntas de un periodista
ACUERDO GAZA

Trump ve posible un acuerdo cercano sobre Gaza y la liberación de los rehenes

Trump propone que Tony Blair gobierne Gaza de forma temporal bajo un plan internacional de paz
Franja de Gaza

Trump propone que Tony Blair gobierne Gaza de forma temporal bajo un plan internacional de paz

Así son los Geran 2: los drones que Rusia ha lanzado contra Polonia
Unión Europea

La UE quiere tener construido en un año un "muro" anti-drones rusos

La Unión Europea pone en marcha un sistema para detectar y derribar los drones enemigos que violen su espacio aéreo. Una especie de "muro" que disuada a Rusia de intentar atacar el flanco oriental de la Alianza. Habrá mucho que invertir en el terreno financiero, porque los europeos se han quedado atrás en la carrera tecnológica de los drones, que ahora domina el campo de batalla.

Detenidos dos menores en Países Bajos por presunto espionaje a favor de Rusia en La Haya
Países Bajos

Detenidos dos menores por presunto espionaje a favor de Rusia en La Haya

Dos chicos de 17 años fueron detenidos en Países Bajos acusados de haber sido reclutados para realizar labores de espionaje a favor de Rusia en La Haya.

Hamás celebra el boicot al discurso de Netanyahu ante la ONU y dice que demuestra el "aislamiento" de Israel

Qué significa el QR que llevaba Netanyahu en la solapa en la Asamblea de la ONU

Imagen de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

La Asamblea prácticamente vacía durante el discurso de Netanyahu

VÍDEO: La mayoría de delegaciones se ausentan de la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Netanyahu a modo de protesta

Publicidad