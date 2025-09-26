El emotivo reencuentro de Jadoua y Khaled, los hermanos obligados a huir tras los bombardeos en Gaza

Los hermanos Jadoua y Khaled fueron los protagonistas de una de las imágenes más impactantes de la guerra en Gaza al huir hacia el sur de la Franja, llenos de lágrimas, tratando de escapar de los ataques israelíes. El mayor de los dos, con con su hermano pequeño en los hombros, caminaba por la carretera mientras lloraba desesperado porque habían perdido a sus padres. Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo palestino, Ahmed Younis, y se viralizaron en las redes rápidamente.

Sin embargo, afortunadamente esta historia ha tenido un final que no esperaban estos hermanos. Una final que mucha otra gente no ha podido vivir en esta horrible guerra. Los hermanos Jadoua y Khaled han conseguido llegar al campo de refugiados de Jan Younis. Y allí, sin esperarlo, se han reencontrado con su padre. El mismo fotógrafo que los captó en su huida hacia el sur, ha estado presente en el reencuentro de la familia.

"Estaba en el norte de Gaza y no encontraba a mi madre ni a mi padre. Cargué a mi hermano sobre los hombros y caminé hacia el sur. Yo lo llevaba y, en un determinado momento, nos sentamos a descansar un poco", relataba el hermano mayor, Jadoua, en el campo de refugiados. Sin embargo, cabe mencionar que la familia aún no sabe nada de la madre ni de las hermanas de Jadoua.

Declaraciones de la familia

El padre de los dos niños también ha compartido unas palabras: "Mi familia ha estado completamente dispersa. La madre cogió a las niñas y escapó. Jadoua fue fiel a su hermano, lo cogió y huyó. Anduvo kilómetros y sobrevivió, gracias a Dios", según el diario ABC.

El padre también afirma que su hijo, a pesar de todo lo vivido, tiene un sueño: "Mi hijo Jadoua quiere ser profesor en un futuro".

El fotógrafo Ahmed Younis ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de los menores en el campo de refugiados.

"Los hermanos se sientan dentro de una sencilla tienda de campaña, compartiendo una breve risa que les devuelve un vistazo a la infancia que les ha sido arrebatada", escribe Younis. "La historia de una generación que sobrevive gracias al amor y la hermandad, ofreciendo al mundo una lección de resiliencia", señala.

Younis afirma también que la imagen se ha convertido en un símbolo del exilio forzado y la resiliencia de los gazatíes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.