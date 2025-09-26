Despiden a un agente tras tirar al suelo a una mujer inmigrante en el edificio federal de Nueva York

Un agente de inmigración de Estados Unidos ha sido despedido después de que en un vídeo en el que se le ve empujando y tirando al suelo a una mujer en un edificio federal de Nueva York se hiciera viral, según informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió en el número 26 de la Federal Plaza, un edificio que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza como centro de detención y que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por sus condiciones precarias. En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales este jueves, se ve cómo un agente vestido de paisano lanza violentamente al suelo a la mujer, mientras ella llora y le suplica en español que no detenga a su marido.

Tras el altercado, el oficial le dice repetidamente "adiós". "La conducta del agente es inaceptable y está por debajo del nivel de los hombres y mujeres que trabajan para ICE", apuntó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado dirigido a los medios. McLaughlin aseguró que las fuerzas de seguridad de ICE actúan según los estándares "más profesionales" y confirmó que el agente que aparece en el vídeo ha sido "relegado de sus funciones" mientras se investiga el incidente.

"Merecen dignidad y respeto"

La mujer relató a la prensa que ella y su familia emigraron desde Ecuador hasta Estados Unidos el año pasado y que, durante la detención de su esposo, sufrió heridas que la llevaron a ser trasladada al hospital. Según un comunicado emitido este viernes por la organización 'LatinoJustice', "esta crueldad es indefendible. Las familias migrantes merecen dignidad, respeto y debido proceso, no brutalidad en los mismos pasillos de la corte de inmigración donde buscan justicia", denunció Rex Chen, abogado supervisor de los Derechos de los Inmigrantes en la organización.

El edificio federal de Federal Plaza ha sido escenario en los últimos meses de varias detenciones de inmigrantes, muchas de ellos por agentes de ICE vestidos de paisanos o incluso enmascarados. Después de ser arrestados, los detenidos son trasladados a los centros de detención que la agencia mantiene en sus instalaciones.

Este nuevo incidente ha vuelto a generar críticas sobre el trato que reciben las familias migrantes dentro de las instalaciones de ICE y el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos y debido proceso. Tanto el DHS como el ICE indicaron que continúan revisando sus procedimientos internos y que este caso será objeto de investigación interna para determinar responsabilidades y asegurar que se cumplan los estándares de conducta exigidos a todos los agentes de la agencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com