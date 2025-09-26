Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump propone que Tony Blair gobierne Gaza de forma temporal bajo un plan internacional de paz

El presidente de Estados Unidos asegura tener un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza, liberaría a los rehenes y frenaría las ambiciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Donald Trump ha afirmado este viernes que la Casa Blanca maneja un plan de 21 puntos que incluye un alto el fuego permanente, la liberación de los 48 rehenes israelíes aún en manos de Hamás, la retirada gradual de Israel de Gaza y la creación de un mecanismo de gobierno temporal sin presencia de la organización islamista.

Ese organismo estaría liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair, con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU parecido a las transiciones de Kosovo o Timor Oriental. La administración temporal se encargaría de la reconstrucción de la Franja y de coordinar una fuerza de seguridad internacional con participación de países árabes y musulmanes, además de garantizar que Hamás no recupere poder político.

Trump se ha mostrado tajante también respecto a Cisjordania: "No voy a permitir que Israel se anexione con Cisjordania. Ya ha habido suficiente, es hora de parar", decía.

Netanyahu, en el punto de mira

El plan choca con la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que insiste en mantener el control de la seguridad en Gaza y ampliar la Franja con una zona tampón. Mientras tanto, en Nueva York, miles de manifestantes han protestado durante su visita a la ONU gritando "Netanyahu asesino" y pidiendo un alto el fuego.

Trump, que hace un año respaldó los bombardeos israelíes, ha endurecido su discurso en las últimas semanas. Advirtió que la guerra, que cumplirá dos años en octubre, está dañando gravemente la imagen internacional de Israel y de su Gobierno. "Creo que tenemos un acuerdo en Gaza. Significará el fin de la guerra y la liberación de los rehenes. Traerá la paz", ha asegurado este viernes a su salida de la Casa Blanca.

La Unión Europea pone en marcha un sistema para detectar y derribar los drones enemigos que violen su espacio aéreo. Una especie de "muro" que disuada a Rusia de intentar atacar el flanco oriental de la Alianza. Habrá mucho que invertir en el terreno financiero, porque los europeos se han quedado atrás en la carrera tecnológica de los drones, que ahora domina el campo de batalla.

