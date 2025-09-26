Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump ve posible un acuerdo cercano sobre Gaza y la liberación de los rehenes

Trump asegura que es posible que esta sea la octava guerra que para desde que volvió al poder el año pasado.

Trump usa Cuba para justificar el v&iacute;nculo entre el autismo y el paracetamol: &quot;All&iacute; no hay porque no tienen dinero para el medicamento&quot;

Donald Trump escuchando las preguntas de un periodistaGetty

Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente de EEUU, Donald Trump ha afirmado este viernes que está cerca de conseguir un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, después de recientes conversaciones entre Israel y Estados Árabes.

Trump declaró en la Casa Blanca que "cree que tienen un acuerdo". También, asegura que "parece que tienen un acuerdo sobre Gaza, un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes", y que "será un acuerdo que pondrá fin a la guerra".

Trump también aseguró que esta sería la octava guerra que detiene desde que volvió al poder en 2024. El martes, Trump se reunió en la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, y les prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania. “No permitiré que Israel anexe Cisjordania”, dijo en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas. “No lo permitiré. No sucederá”.

El próximo lunes, está prevista la reunión en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que será la quinta ocasión que se reúnen ambos mandatarios este año.

Discurso de Netanyahu en la ONU

El presidente hizo esta declaración tras el discurso de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas. En la que el primer ministro israelí sostuvo que ellos “envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”.

El primer ministro israelí rechazó rotundamente una solución de dos Estados al argumentar que “los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”, argumentó. También ha afirmado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que aún está dispuesto a "terminar el trabajo" contra Hamás y "rápido". Además, ha comparado la constitución de un Estado palestino con "dar a Al Qaeda un estado a una sola milla de Nueva York después del 11-S".

Netanyahu fue boicoteado por delegaciones de numerosos países, y denunció que el reconocimiento del Estado palestino constituye una “recompensa” al antisemitismo.

Posicionamiento de otros países

Reino Unido y Alemania afirman haber advertido a Israel estar contra la anexión, y el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró el lunes que sería "moral, legal y políticamente intolerable".

