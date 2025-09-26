Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
China adopta medidas contra los pesimistas en internet

Esta es la última iniciativa del Gobierno de Pekín para combatir el desencanto social a la vez que empeoran los datos de la economía.

Una persona con un teléfono

China adopta medidas contra el contenido de internet que incita a la hostilidad | Pixabay

Publicado:
Publicado:

China planea censurar todas las publicaciones "pesimistas y hostiles" en internet. Es la última iniciativa del Gobierno de Pekín para combatir el desencanto social según empeoran los datos de la economía.

Una campaña nacional de dos meses

El regulador de internet de China ha declarado una campaña nacional con una duración de dos meses para frenar cualquier contenido en línea que promueva sentimientos violentos u hostiles en la sociedad.

Se trata de una campaña que surge tras recientes acciones disciplinarias contra importantes plataformas, incluida la aplicación de videos cortos Kuaishou (1024.HK), una plataforma similar a Instagram, también conocida como RedNote, por violaciones de contenido.

Preocupación por el sentimiento negativo

La preocupación por el sentimiento negativo se ha hecho más de notar este año a medida que la economía de China ha enfrentado dificultades, mientras que el desempleo juvenil sigue siendo un problema relevante.

La Administración del Ciberespacio de China anunció que llevará a cabo inspecciones exhaustivas de temas de actualidad, recomendaciones de contenido y secciones de comentarios en redes sociales. El contenido considerado problemático incluye publicaciones que incitan enfrentamientos entre grupos de fans o que enseñan y venden técnicas de doxing.

La iniciativa también se centrará en cuestiones como información fabricada, rumores sobre la economía, narrativas distorsionadas de incidentes y "teorías conspirativas sensacionalistas". Aquellas publicaciones que fomentan el pesimismo y la negatividad con afirmaciones como "el trabajo duro es inútil" o "estudiar es inútil", y aquellas que "exageran casos negativos aislados y promueven perspectivas negativas sobre la vida" también serán objeto de revisión, dijo el regulador.

China aplica normas estrictas sobre el contenido en línea

China aplica normas estrictas sobre el contenido en línea. Aunque las plataformas occidentales también regulan el comportamiento de los usuarios, el control chino es mucho más amplio, motivado por la preocupación de que la fuerte tensión generada por acalorados debates en línea pueda desestabilizar a la sociedad en el mundo real.

