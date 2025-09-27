Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos revoca la visa al presidente de Colombia por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Gustavo Petro pidió a los militares que permitan un futuro "ejército de salvación" multinacional para apoyar a Palestina frente a Israel.

El presidente de Colombia, Gustavo PetroEFE

Tania Taboada
Publicado:

Estados Unidos anuncia que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en Nueva York a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia". "Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", indica un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. "Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", añade el texto.

El presidente colombiano, en un acto convocado este viernes en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza, pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso. "Ese ejército tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso desde aquí, desde Nueva York les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Donald Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles", manifestó Gustavo Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

Gustavo Petro asegura que la sede de la ONU no debe seguir en Nueva York

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido a Estados Unidos asegurando que la revocatoria de su visado viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática. Precisamente, por este motivo, considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

Tal y como ha asegurado Petro, "el gobierno de Estados Unidos rompe todas las normas de inmunidad en las que se basa el correcto funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General". Según escribió el presidente colombiano en su cuenta de X, "hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de Estados Unidos no puede condicionar la opinión de los demás".

A raíz de la retirada del visado estadounidense, políticos y empresarios colombianos le pidieron a Petro un manejo responsable de las relaciones con Estados Unidos.

