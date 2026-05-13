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El agónico rescate a una mujer que amenaza con saltar al vacío desde un rascacielos: "Díganles a mis padres que los quiero"

Las cámaras corporales de los agentes de la policía graban toda la secuencia. Los minutos del angustioso rescate de una mujer en Nueva York. Está en la cornisa de un rascacielos, a 58 pisos de altura y amenaza con saltar al vacío.

Rescate en Nueva York

Vídeo de los 20 minutos agónicos en los que un agente intenta evitar que una mujer se lance al vacío desde un edificio de Nueva York | Antena 3 Noticias

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La secuencia dura veinte minutos. Veinte minutos eternos. Una mujer, completamente desesperada, permanece sentada en la cornisa de un rascacielos del barrio de Brooklyn en Nueva York, a 58 pisos de altura. Bajo ella, el vacío. Arriba, en silencio, se libra una batalla mucho más importante: la de salvar una vida.

Las cámaras corporales de la policía graban cada segundo de tensión. También las palabras que tratan de convencer una mujer que siente que ya no puede más. "Díganles a mis padres que los quiero", les dice ella a los agentes. Y en ese instante, la escena deja de ser solo un operativo policial para convertirse en algo más humano.

"Por favor, no lo hagas. Escúchame, estamos preocupados por ti. No queremos verte hacerte daño, ¿de acuerdo?", responde uno de los policías con serenidad. No hay gritos. No hay órdenes. Solo empatía, calma y una sensibilidad en un momento crítico.

La conversación continúa durante largos y angustiosos minutos. El agente intenta acercarse poco a poco, buscando generar confianza. “Escucha, sea lo que sea por lo que estés pasando, podemos solucionarlo. Podemos intentarlo juntos, ¿de acuerdo?”. Cada palabra está medida. Cada segundo cuenta.

Y entonces llega el primer gran avance. Después de casi nueve minutos de conversación, el policía consigue que la mujer le agarre fuerte de la mano. Ese pequeño gesto cambia por completo la escena. Ya no está sola. Los agentes intentan transmitirle tranquilidad, hacerle sentir que todavía hay una salida. "Lléveme al hospital", dice ella. "Podemos hacer lo que quieras, ¿de acuerdo? Cualquier cosa es mejor que esto", le responde el policía sin soltarla.

Mientras tanto, otro agente especializado se coloca un arnés de seguridad y sale hasta la cornisa, arriesgando su propia vida para sentarse junto a ella al otro lado del cristal. La tensión sigue siendo máxima, pero el policía continúa hablando, incluso intenta bromear para aliviar la situación. “Estoy contigo. Mira dónde estamos… tenemos las mejores vistas de la ciudad. Estamos aquí juntos”, dice el agente.

Finalmente ocurre lo más importante. La mujer cambia de idea. Decide levantarse. Decide volver al interior del edificio. Decide volver a la vida.

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