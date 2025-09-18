Muere un chico tras montarse en la montaña rusa 'Stardust Racers' del parque Epic Universe de Universal

Un chico de unos 30 años muere tras perder el conocimiento al bajarse de la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando que se ha inaugurado este 2025. El personal de emergencias lo atendió rápidamente y el hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Hasta el momento no se ha habían informado de fallos técnicos en la montaña rusa que alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora. El parque de Universal Orlando informa al resto de visitantes que la atracción estará cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

La Oficina del Alguacil indica que se ha abierto una investigación y que la causa oficial de la muerte se determinará tras la autopsia.

La montaña rusa Stardust Racers que fue abierta al público en mayo es una atracción de trenes doble con un recorrido de casi 1,6 kilómetros con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo. Universal Orlando Resort calificó lo ocurrido como un "evento trágico" y envió sus condolencias a la familia de la víctima.

