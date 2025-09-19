Macron sostiene que Israel está "destruyendo su imagen y credibilidad" con la ofensiva en Gaza

La situación en Gaza eleva la presión internacional cada día que pasa. Ejemplo de ello es la declaración de Emmanuel Macron en la televisión pública israelí. Ahí ha asegurado que ese país "está destruyendo su credibilidad con tantas víctimas en Gaza". La cifra de víctimas civiles se eleva a más de 65.000. Además, acusa al Gobierno de Netanyahu de querer "destruir la posibilidad de los dos Estados".

En concreto, Macron ha declarado que Israel "está causando tantas bajas y víctimas civiles que están destruyendo completamente la imagen y la credibilidad de Israel, no sólo en la región sino en la opinión pública de todo el mundo". "Israel ha logrado resultados excepcionales en materia de seguridad y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas clave en la región, pero llevar a cabo este tipo de operación en Gaza es totalmente contraproducente y, debo decirlo, un fracaso", ha dicho, en referencia a la ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza.

Solución de dos Estados

De la misma forma, ha afirmado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu, y "en especial algunos ministros", persiguen el objetivo de "destruir la posibilidad de la solución de dos Estados". Con este argumento, ha defendido su decisión de reconocer este mes a Palestina como Estado. "Sinceramente, probablemente deberíamos haberlo hecho antes, incluido antes del 7 de octubre", ha señalado, en referencia a los ataques perpetrados en dicha fecha de 2023 por Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí.

También ha rechazado que esté ayudando a Hamás, con las críticas sobre que la milicia ha conseguido poner de nuevo el conflicto palestino-israelí sobre la mesa: "El objetivo de Hamás nunca ha sido tener dos Estados, como proponemos (...) Quieren un Estado islamista y quieren destruir Israel".

"Para mí, el reconocimiento es un proceso", ha aclarado, matizando que la Autoridad Palestina ha condenado los ataques del 7 de octubre y que ha pedido la desmilitarización del grupo palestino. "El reconocimiento del Estado palestino es la mejor forma de aislar a Hamás", ha zanjado.

