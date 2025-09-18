Estados Unidos
Trump declara a Antifa como "organización terrorista" y celebra el despido del cómico Jimmy Kimmel
El presidente no aclara cómo piensa catalogar como "organización terrorista" lo que se ha definido como "solo un movimiento. Al conocido cómico le han quitado el programa después de unos comentarios sobre el asesinato de Kirk
Como ya viene siendo habitual ha ocurrido de madrugada y se ha sabido por su red social. Donald Trump ha anunciado que designará como “organización terrorista” a Antifa, denominación que sirve para definir a un grupo de organizaciones de extrema izquierda.
“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que designo a ANTIFA, UN DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y DE IZQUIERDA RADICAL, COMO UNA GRAN ORGANIZACIÓN TERRORISTA”, escribió. “También recomendaré encarecidamente que quienes financian a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales”.
Antifa carece de líder o de estructura organizada y no es más que la abreviatura de “antifascista"
La Casa Blanca no ha explicado cómo piensa conseguir catalogar como "organización terrorista" lo que a priori no es más que un movimiento. El anterior director del FBI, Christopher Wray, declaró en el Congreso hace 5 años que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles"
Trump celebra el despido del famoso cómico Jimmy Kimmel
A este anuncio de Trump en redes, ha seguido otro en el que celebraba el despido de uno de los presentadores mas famosos del país: Jimmy Kimmel. “Buenas noticias para EEUU: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a la ABC por, finalmente, tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que Colbert, si cabe. Ya solo quedan Jimmy (Fallon) y Seth (Meyers), dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hazlo!”
La cadena de televisión ABC, perteneciente a Disney, ha suspendido “indefinidamente” el programa nocturno del popular cómico después de que un grupo de emisoras asociadas a la ABC anunciara que no emitirían el programa de humor tras unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.
Fans y estrellas de Hollywood se han movilizado por la cancelación del programa
En el polémico monólogo que le ha costado el puesto, Kimmel decía: "El fin de semana tocamos fondo con los MAGA intentando desesperadamente presentar al chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como alguien que no tenía nada que ver con ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle partido político”.
En un comunicado Sinclair Broadcast Group, que posee u opera docenas de estaciones locales de ABC en todo Estados Unidos, ha dicho que reemplazará el programa de Kimmel del viernes con un homenaje a Charlie Kirk. Kimmel no es la primera estrella crítica con Trump que se queda sin trabajo: a mediados de julio, el programa de Stephen Colbert, estrella nocturna de CBS, terminó al pese a sus buenas audiencias.
