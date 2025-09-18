Trump declara a Antifa como "organización terrorista" y celebra el despido del cómico Jimmy Kimmel

Como ya viene siendo habitual ha ocurrido de madrugada y se ha sabido por su red social. Donald Trump ha anunciado que designará como “organización terrorista” a Antifa, denominación que sirve para definir a un grupo de organizaciones de extrema izquierda.

“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que designo a ANTIFA, UN DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y DE IZQUIERDA RADICAL, COMO UNA GRAN ORGANIZACIÓN TERRORISTA”, escribió. “También recomendaré encarecidamente que quienes financian a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales”.

Antifa carece de líder o de estructura organizada y no es más que la abreviatura de “antifascista"

La Casa Blanca no ha explicado cómo piensa conseguir catalogar como "organización terrorista" lo que a priori no es más que un movimiento. El anterior director del FBI, Christopher Wray, declaró en el Congreso hace 5 años que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles"

Trump celebra el despido del famoso cómico Jimmy Kimmel

A este anuncio de Trump en redes, ha seguido otro en el que celebraba el despido de uno de los presentadores mas famosos del país: Jimmy Kimmel. “Buenas noticias para EEUU: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a la ABC por, finalmente, tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que Colbert, si cabe. Ya solo quedan Jimmy (Fallon) y Seth (Meyers), dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hazlo!”

La cadena de televisión ABC, perteneciente a Disney, ha suspendido “indefinidamente” el programa nocturno del popular cómico después de que un grupo de emisoras asociadas a la ABC anunciara que no emitirían el programa de humor tras unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Fans y estrellas de Hollywood se han movilizado por la cancelación del programa

En el polémico monólogo que le ha costado el puesto, Kimmel decía: "El fin de semana tocamos fondo con los MAGA intentando desesperadamente presentar al chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como alguien que no tenía nada que ver con ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle partido político”.

En un comunicado Sinclair Broadcast Group, que posee u opera docenas de estaciones locales de ABC en todo Estados Unidos, ha dicho que reemplazará el programa de Kimmel del viernes con un homenaje a Charlie Kirk. Kimmel no es la primera estrella crítica con Trump que se queda sin trabajo: a mediados de julio, el programa de Stephen Colbert, estrella nocturna de CBS, terminó al pese a sus buenas audiencias.

