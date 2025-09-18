Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El chascarrillo de Donald Trump en la cena de gala junto al rey Carlos III y la reina Camila

El presidente de EEUU Donald Trump bromeó sobre el número de personas a las que había tenido que saludar el monarca británico. Este jueves Trump será recibido por el primer ministro Keir Starmer.

Donald Trump.

Donald Trump, de cena de gala en Reino Unido | antena3.com

Laura Simón
Publicado:

Donald Trump continúa su viaje oficial en el Reino Unido. El presidente de EEUU acudió junto al Rey Carlos III a un impresionante banquete de Estado en Londres. Durante su discurso Trump hizo referencia a las 150 personas a las que había saludado el monarca inglés y lo extrañado que estaba de que conociera el nombre de todas ellas. Un discurso que pronunció ante el rostro sorprendido del propio rey Carlos III.

Este jueves será el día político, en el que Trump será recibido por el primer ministro Keir Starmer en su casa de campo de Chequers, donde se espera que se sellen acuerdos para cooperar en la construcción de plantas de energía nuclear y "miles de millones de dólares" en inversión en tecnología que involucran a importantes empresas de tecnología como Nvidia, OpenAI y Microsoft.

Trump alardea de una "relación especial" con el rey Carlos III

La de este miércoles fue una jornada marcada por la pompa, los obsequios, los desfiles militares y el deseo de deslumbrar a un presidente entusiasmado por reencontrarse con el rey Carlos III. En sus comparecencias ante la prensa Trump alardea de tener una "relación especial" con el rey británico.

Tras aterrizar en los terrenos del Castillo de Windsor, los Trump saludaron a los reyes. Luego el Rey y el presidente desfilaron en una carroza, y la reina y la primera dama en otra, fueron llevados al castillo. Tras la ampulosa ceremonia de bienvenida, Trump y su esposa pudieron ver una selección de piezas de la Colección Real vinculadas a la historia de EEUU, y depositaron una corona de flores en la tumba de Isabel II -quien fue la anfitriona de la anterior visita de Estado de Trump, en 2019-, en la Capilla de San Jorge del castillo.

Una visita blindada en medio de las protestas

La visita se ha fraguado entre protestas y estrictas medidas de seguridad. Debido a las obras de remodelación en el Palacio de Buckingham, que recibió a Trump durante su visita en 2019, en esta ocasión el helicóptero presidencial estadounidense, Marine One, aterrizó en el Castillo de Windsor, a 40 kilómetros de Londres, donde las multitudinarias protestas se sintieron como un eco distante.

Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente, miles de personas mostraron en el centro de Londres su desacuerdo con la presencia del mandatario norteamericano y los honores con los que fue recibido este miércoles en el castillo de Windsor.

