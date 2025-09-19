Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ofensiva

Estados Unidos veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

La resolución ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

La ciudad de Gaza queda incomunicada | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, además de la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

Levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria

El documento ha sido presentado por los diez Estados miembros no permanentes y también exigía el levantamiento de las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria, instando a Israel, como potencia ocupante, a garantizar la distribución segura y sin trabas a los civiles con necesidades.

Tras la votación, Hamás ha dicho que el hecho de que Estados Unidos no haya aprobado el texto "representa una flagrante complicidad en el genocidio cometido por la ocupación sionista". "El uso del veto da 'luz verde' a la continuación de los crímenes de muerte, hambre y brutal ataque criminal contra la ciudad de Gaza", ha sostenido.

"Exigimos que se impida la continuación del crimen de genocidio, documentado internacionalmente, y que los líderes (israelíes) rindan cuentas por sus crímenes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)", detalla un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

No es la primera vez que el país norteamericano veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja. Es algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el gobierno del demócrata Joe Biden. La última fue el pasado 4 de junio, cuando Estados Unidos vetó una resolución que pedía exactamente lo mismo que la propuesta rechazada ahora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Trump declara a Antifa como "organización terrorista" y celebra el despido del cómico Jimmy Kimmel

Imagen de archivo de Jimmy Kimmel

Publicidad

Mundo

Los servicios de Internet y telefonía fija sufren cortes en la ciudad de Gaza por los ataques de Israel

Cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: Gaza queda incomunicada sin internet ni telefonía

EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

El Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza

Tercer día de ofensiva total en Gaza: Hamás convoca para este fin de semana "marchas de la ira" en todo el mundo para frenar la ofensiva en Gaza

Avión aterrizando en una imagen de archivo
Insólito

Un controlador aéreo se queda dormido y obliga a un avión a dar vueltas sobre el Mediterráneo

Imagen de una montaña rusa
ORLANDO

Muere un chico tras montarse en la montaña rusa 'Stardust Racers' del parque Epic Universe de Universal

drones
Drones de guerra

Preparados para una guerra 2.0: "Dotamos a los soldados del hoy y del futuro con tecnología"

En Valencia hay una empresa que se ocupa del ensamblaje de drones de defensa. Hablamos con ellos para adentrarnos en los sistemas de protección.

Calendario escolar Canarias 2022-23: Inicio de las clases y puente, días festivos y vacaciones
China

Hospitalizado un niño de 11 años tras estar 14 horas seguidas haciendo deberes

El menor, de Changsha, presentó mareos, hormigueo y dificultad respiratoria en plena maratón de estudio. En las urgencias pediátricas se atendieron en agosto más de 30 casos similares por presión académica, ansiedad por exámenes y uso intensivo del móvil

Imagen de archivo de Jimmy Kimmel

Trump declara a Antifa como "organización terrorista" y celebra el despido del cómico Jimmy Kimmel

Discurso de Macron en la víspera del desfile anual del Día de la Bastilla

Francia se enfrenta a una jornada de huelga general y protestas masivas por el recorte en los presupuestos

Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux

Los Macron presentarán pruebas científicas y fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad