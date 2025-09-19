Estados Unidos veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, además de la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

Levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria

El documento ha sido presentado por los diez Estados miembros no permanentes y también exigía el levantamiento de las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria, instando a Israel, como potencia ocupante, a garantizar la distribución segura y sin trabas a los civiles con necesidades.

Tras la votación, Hamás ha dicho que el hecho de que Estados Unidos no haya aprobado el texto "representa una flagrante complicidad en el genocidio cometido por la ocupación sionista". "El uso del veto da 'luz verde' a la continuación de los crímenes de muerte, hambre y brutal ataque criminal contra la ciudad de Gaza", ha sostenido.

"Exigimos que se impida la continuación del crimen de genocidio, documentado internacionalmente, y que los líderes (israelíes) rindan cuentas por sus crímenes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)", detalla un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

No es la primera vez que el país norteamericano veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja. Es algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el gobierno del demócrata Joe Biden. La última fue el pasado 4 de junio, cuando Estados Unidos vetó una resolución que pedía exactamente lo mismo que la propuesta rechazada ahora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.