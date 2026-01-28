Trump avisa que la flota enviada a Irán está lista para actuar con "rapidez y violencia" como en Venezuela

Hace una semana el USS Abraham Lincoln cruzó el estrecho de Malaca y el martes el presidente de Estados Unidos aseguró que había "otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo". Se trata de una nueva amenaza de Trump contra el país asiático.

Sin embargo, este miércoles el republicano ha asegurado que la flota enviada a Irán está lista, la cual irá a "cumplir su misión con rapidez y violencia", tal y como hizo en Venezuela.

"Con gran poder, entusiasmo y propósito" es como ha explicado a través de un mensaje en la red social Truth, que "se mueve" la armada enviada al país asiático.

El norteamericano insta a Irán a sentarse en la mesa para llegar a un acuerdo "justo y equitativo sin armas nucleares". En el caso de que no lo hagan, ha alertado que el ataque sería "mucho peor": "Ojalá Irán se siente rápidamente a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial!".

En 2015 el republicano se retiró del acuerdo multinacional con Teherán y señaló que su última advertencia iba acompañada de un ataque militar: "¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder".

Según medios estatales, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que en los últimos días no ha estado en contacto con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ni había solicitado negociaciones.

La Operación Maritllo de Medianoche

El presidente estadounidense recuerda a Irán que "hagan un trato" porque en el pasado no lo hicieron y "hubo la 'Operación Martillo de Medianoche', una gran destrucción de Irán". Fue una noche de junio de 2025 cuando Estados Unidos, tras meses de planificación, lanzó un ataque aéreo contra tres centrales nucleares: Fordow, Natanz e Ishafan.

Trump, que hasta ese entonces, había evitado entrar en un conflicto militar extranjero de gran envergadura, se metió en la guerra de Israel contra Irán. Todo sucedió tras cinco reuniones sin acuerdo para convencer al país del asiático que desmantelase su programa nuclear.

