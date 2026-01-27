La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial histórico

La India y la Unión Europea han alcanzado este martes en Nueva Delhi un acuerdo comercial histórico. Este trato culmina con18 años de negociaciones y dará lugar a una zona de libre comercio que abarcará a unos 2.000 millones de consumidores. El pacto une a la segunda y la cuarta economía del mundo y marca un hito en las relaciones económicas internacionales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el entendimiento y asegura que se trata del acuerdo "más importante" firmado hasta la fecha por la UE, destacando que beneficiará a ambas partes. El anuncio se ha producido horas antes de la ceremonia oficial de firma de las conclusiones, prevista para este martes en el marco de la cumbre bilateral entre Bruselas y Nueva Delhi.

Será durante ese acto formal cuando se hagan públicos los detalles técnicos del acuerdo, cuya arquitectura se ha mantenido en reserva hasta el último momento. Según la información adelantada, el pacto contempla la eliminación o reducción de aranceles en el 96,6% de las exportaciones de bienes de la Unión Europea.

Esta apertura permitirá a las empresas europeas ahorrar alrededor de 4.000 millones de euros anuales en aranceles y podría duplicar las exportaciones de bienes al mercado indio de aquí a 2032. Von der Leyen ha añadido, además, que el acuerdo es "solo el comienzo" de una relación estratégica más profunda en los próximos años.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, define el pacto como el mayor tratado de libre comercio alcanzado hasta ahora, fruto de más de una década de preparación y un año de negociaciones intensivas. Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, confirma que el acuerdo se cerró el lunes y lo ha calificado como “la madre de todos los acuerdos”.

Los grandes ganadores del fin de los aranceles UE-India

El automóvil, el vino y el aceite de oliva se perfilan como los principales beneficiarios del Acuerdo de Libre Comercio (ALC), que supondrá el derribo de un elevado muro arancelario con gravámenes que, en algunos casos, superaban el 150%. Según la documentación técnica publicada tras la cumbre, el tratado eliminará los derechos de aduana sobre el 96,6% de las exportaciones europeas, abriendo a la UE el acceso a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores hasta ahora fuertemente protegido.

En la actualidad, Nueva Delhi aplica a los vehículos europeos terminados un arancel del 110%, considerado prácticamente prohibitivo. Con el nuevo acuerdo, esta tasa se reducirá de forma gradual hasta el 10% para un contingente anual de 250.000 unidades. Además, los aranceles sobre repuestos y componentes desaparecerán por completo en un plazo de entre cinco y diez años.

La maquinaria europea pasará de soportar un gravamen del 44% a quedar exenta de aranceles, mientras que el sector químico dejará atrás tasas del 22% y los productos farmacéuticos eliminarán el actual impuesto del 11%. Aunque el pacto mantiene ampliamente protegido al sector agrícola indio, Bruselas ha logrado abrir el mercado a productos de alto valor añadido y procesados, hasta ahora prácticamente inaccesibles por su elevado coste.

El vino, gravado hasta ahora con un 150%, verá reducido su arancel al 20% en la gama premium y al 30% en la gama media. El aceite de oliva, clave para las exportaciones del sur de Europa, pasará de soportar cargas del 45% a contar con arancel cero en un periodo de cinco años. También se suprimen los impuestos del 50 % que pesaban sobre alimentos procesados como pastas, galletas y bollería.

