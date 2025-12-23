Trump asegura que "necesita" a Groenlandia por "seguridad nacional" y la UE defiende su integridad territorial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado su intención de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, tras comunicar sus planes de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla.

"La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla", ha afirmado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en una rueda de prensa en la que ha expresado que Landry "quería liderar la iniciativa".

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado del gobernador que es "un tipo negociador", por lo que podría ayudar a convertir su deseo de tomar el control de Groenlandia en una realidad.

Asimismo, ha asegurado que no está entre sus objetivos las reservas energéticas o minerales de la isla, afirmando que Estados Unidos tiene "abundantes" recursos, sino que se trata de una cuestión de seguridad. "Si miras a lo largo de la costa, ves barcos rusos y chinos por todas partes", ha asegurado.

El mandatario ha utilizado además su comparecencia para criticar a las autoridades danesas porque, según ha indicado, "no invierten nada" en Groenlandia. "Tienen una población muy pequeña (...) dicen que Dinamarca, pero Dinamarca no ha gastado nada. No tiene protección militar", ha indicado.

"Dicen que Dinamarca estuvo allí hace unos 300 años, con un barco. Bueno, estoy seguro de que nosotros también estábamos allí con barcos. Así que tendremos que resolverlo todo", sostiene.

El anuncio de Estados Unidos, que llega tras las ya conocidas pretensiones de Washington de dominar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, ha provocado la reacción del Gobierno danés, que ha reclamado "respeto por las fronteras danesas" y ha convocado este lunes al embajador estadounidense en el país, Ken Howery, para tomar una decisión que ha calificado de "inaceptable".

No obstante, el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, ha mostrado tranquilidad y ha señalado que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él. En un mensaje de Facebook, ha afirmado que esto "no cambia que Groenlandia es quien controla su propio destino".

El 80% de los groenlandesdes estaría en contra de formar parte de Estados Unidos. Por el contrario, más de la mitad su población estaría a favor de independizarse.

La Unión Europea defiende Groenlandia como territorio europeo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han advertido este lunes de que la integridad territorial y soberanía son principios fundamentales del Derecho Internacional. Además, han expresado la solidaridad de la UE con Dinamarca y Groenlandia, después de que Washington denominara al enviado especial Jeff Landry para este territorio.

"La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para la Unión Europea, (una prioridad) por la que queremos trabajar con aliados y socios", han afirmado ambos en sendos mensajes coordinados y difundidos desde sus cuentas en redes sociales.

"La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del Derecho Internacional", han añadido el ex primer ministro portugués y la conservadora alemana.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha defendido este martes que Groenlandia es "territorio europeo" y que "pertenece a los groenlandeses" después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya comunicado el nombramiento de un enviado especial para la isla, según indica Europa Press.

