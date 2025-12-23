Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VÍDEO: Un joven de 21 años intenta disparar a un policía dentro de un Walmart en Ohio

El acusado apuntó a uno de los agentes en el interior del centro.

Un agente de policía reduciendo al joven que intentó disparar en el interior del centro

Vídeo: Un joven trata de disparar a un policía dentro de un Walmart en Ohio | Antena 3 Noticias

Alejandro Lorente
Publicado:

Los hechos se produjeron en un centro comercial de la cadena Walmart en la ciudad de Canton, Ohio, EEUU. Las imágenes muestran a un joven de 21 años, sentado en un banco al lado de una mujer, que sacó una pistola y apuntó a un agente. Acto seguido, intentó disparar al oficial, aunque no tuvo éxito y resultó retenido por un agente y un empleado del centro. El sospechoso ha sido acusado de intento de asesinato, según informa la policía de la localidad.

El vídeo fue grabado con una cámara 'body cam' de uno de los policías.

"Este incidente nos recuerda la constante amenaza de violencia contra los agentes de Policía y la bondadosa protección de Dios. Gracias a todos los que oran conmigo regularmente por nuestras oficinas y nuestra comunidad", ha indicado el jefe de policía de Cantón, John Gabbard, según recoge ABC News.

