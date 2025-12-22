Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump reaviva las tensiones con la UE nombrando a un nuevo enviado especial para Groenlandia

El ministro danés de Exteriores calificó el nombramiento y las declaraciones posteriores como "completamente inaceptables" y aseguró sentirse "muy molesto" e "indignado".

Jeff Landry, enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia

Trump reaviva las tensiones con la UE nombrando a un nuevo enviado especial para Groenlandia | Europa Press

Mara Fernández
Publicado:

El Gobierno de Dinamarca ha convocado este lunes al embajador estadounidense en Copenhague, Ken Howery, tras el nombramiento del gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia. La decisión de Washington ha provocado una fuerte reacción diplomática después de que Landry afirmara que su misión será "convertir a Groenlandia en parte de EE. UU.".

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, calificó el nombramiento y las declaraciones posteriores como "completamente inaceptables" y aseguró sentirse "muy molesto” e "indignado". "Hay un embajador para el Reino de Dinamarca y es él con quien nos relacionamos. Cuando el presidente Donald Trump nombra de repente a un enviado especial, hay algo que provoca mucha indignación", declaró a la televisión pública DR.

Rasmussen exigirá a Howery explicaciones "claras" sobre lo sucedido y subrayó que varios socios europeos han trasladado a Dinamarca su apoyo.

El comunicado de Dinamarca

En un comunicado previo, Rasmussen sostuvo que el nombramiento de Landry confirma que el interés estadounidense por Groenlandia sigue vigente y pidió "respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca", que incluye también a las Islas Feroe. A su juicio, la designación del gobernador de Luisiana supone una "escalada" tras meses de esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión generada por las reiteradas declaraciones de Trump sobre la isla ártica.

El presidente estadounidense ha insistido en varias ocasiones en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional e internacional, una postura que ha sido rechazada tanto por el Ejecutivo danés como por las autoridades groenlandesas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, emitieron este lunes una declaración conjunta en la que reiteraron que "no se pueden anexionar otros países, tampoco con el argumento de la seguridad internacional".

"Groenlandia es de los groenlandeses. Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia", afirmaron ambos dirigentes, que reclamaron respeto a la legalidad internacional y a los valores democráticos. Frederiksen denunció que "nuestro aliado desde hace siglos nos ha puesto en una situación difícil", aunque aseguró que Dinamarca no se desviará de sus principios.

Nielsen, por su parte, trató de rebajar la tensión y aseguró que el nombramiento "no cambia nada" para la isla. "Groenlandia decide su propio futuro. Tenemos nuestra propia democracia, tomamos nuestras propias decisiones y estamos unidos", escribió en Facebook. No obstante, reiteró su disposición a cooperar con Estados Unidos "desde el respeto a nuestros valores y deseos".

Apoyo de la Unión Europea

La polémica también ha provocado una reacción en Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayaron que la integridad territorial y la soberanía son “principios fundamentales del Derecho Internacional” y expresaron la solidaridad de la UE con Dinamarca y Groenlandia.

Ambos dirigentes recordaron que la seguridad del Ártico es una prioridad clave para la Unión Europea y advirtieron de que estos principios son esenciales no solo para Europa, sino para todas las naciones del mundo.

Mientras tanto, Dinamarca ha reforzado en el último año su inversión militar y económica en Groenlandia y ha dado pasos para recomponer la relación con la población local, incluyendo una disculpa oficial y el anuncio de indemnizaciones por la implantación durante décadas de espirales anticonceptivas a miles de mujeres groenlandesas sin su consentimiento.

