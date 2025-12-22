Atropello
Tres heridos tras embestir un coche contra una parada de autobús en el oeste de Alemania
El sospechoso fue detenido poco después por la Policía, que afirmó no conocer todavía las circunstancias del atropello.
Publicidad
Tres personas resultaron heridas este lunes, una de ellas grave, al embestir un vehículo contra una parada de autobús en la ciudad alemana de Giessen, en el oeste del país, según informó la Policía de esa localidad en un comunicado.
Los hechos ocurrieron sobre las 16:30 hora local (15:30 GMT) y el conductor, un ciudadano de Azerbaiyán de 32 años, fue detenido poco después por la Policía, que afirmó no conocer todavía las circunstancias del atropello.
Según el portavoz Guido Rehr, el sospechoso primero colisionó con su Audi en un semáforo contra otros dos vehículos que torcían en la misma dirección y después siguió conduciendo, para embestir después a tres personas que aguardaban en una parada de autobús. Sin embargo, en lugar de detenerse, siguió recorriendo las calles, hasta que finalmente se detuvo en otro punto y fue capturado allí por los agentes. "Las circunstancias exactas de la situación por el momento no se conocen y son objeto de las investigaciones en curso", concluyó el portavoz.
Más Noticias
- Muere un alto mando del Ejército ruso en un atentado con coche bomba en Moscú
- China impone aranceles de hasta el 42,7% a los productos lácteos europeos: los alimentos afectados
- La foto de Trump en los archivos Epstein que reaviva las críticas por falta de transparencia: fue publicada, borrada y se volvió a publicar
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad