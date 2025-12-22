Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Atropello

Tres heridos tras embestir un coche contra una parada de autobús en el oeste de Alemania

El sospechoso fue detenido poco después por la Policía, que afirmó no conocer todavía las circunstancias del atropello.

Polic&iacute;a alemana

Policía alemanaEuropa Press

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

Tres personas resultaron heridas este lunes, una de ellas grave, al embestir un vehículo contra una parada de autobús en la ciudad alemana de Giessen, en el oeste del país, según informó la Policía de esa localidad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:30 hora local (15:30 GMT) y el conductor, un ciudadano de Azerbaiyán de 32 años, fue detenido poco después por la Policía, que afirmó no conocer todavía las circunstancias del atropello.

Según el portavoz Guido Rehr, el sospechoso primero colisionó con su Audi en un semáforo contra otros dos vehículos que torcían en la misma dirección y después siguió conduciendo, para embestir después a tres personas que aguardaban en una parada de autobús. Sin embargo, en lugar de detenerse, siguió recorriendo las calles, hasta que finalmente se detuvo en otro punto y fue capturado allí por los agentes. "Las circunstancias exactas de la situación por el momento no se conocen y son objeto de las investigaciones en curso", concluyó el portavoz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere un alto mando del Ejército ruso en un atentado con coche bomba en Moscú

Atentado contra un general ruso

Publicidad

Mundo

Policía alemana

Tres heridos tras embestir un coche contra una parada de autobús en el oeste de Alemania

Atentado contra un general ruso

Muere un alto mando del Ejército ruso en un atentado con coche bomba en Moscú

Bruselas ve injustificados los nuevos aranceles de hasta el 42,7% de China a los productos lácteos europeos: estos son los alimentos afectados

China impone aranceles de hasta el 42,7% a los productos lácteos europeos: los alimentos afectados

Foto de Trump en los archivos de Epstein
Caso Epstein

La foto de Trump en los archivos Epstein que reaviva las críticas por falta de transparencia: fue publicada, borrada y se volvió a publicar

El actor James Ransone
Los Ángeles

Muere ahorcado James Ransone, actor de 'CSI' y 'The Wire', a los 46 años

Proceso de vacunación enla zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa
DERMATOSIS NODULAR

Francia vacunará a más de 750.000 cabezas de ganado para combatir la dermatosis nodular bovina y poner fin a los sacrificios

El fin de esta campaña de vacunación masiva consiste en evitar el sacrificio del rebaño, una medida a la que obligan cuando se detecta un nuevo brote.

Banderas a media asta en el Palacio del Elíseo
ROBO FRANCIA

Detenido un trabajador del palacio del Elíseo por sustraer una vajilla valorada en miles de euros

El jefe de mayordomo reportó la desaparición, con una pérdida estimada entre 15.000 y 40.000 euros.

Epstein fotografías

Los demócratas denuncian que el Gobierno de Estados Unidos publique los archivos de Epstein de manera parcial

Una semana después del atentado, Sídney ha celebrado este domingo el homenaje a las víctimas

Una semana después del atentado, Sídney ha celebrado este domingo el homenaje a las víctimas

EEUU intercepta un tercer petrolero en el Caribe tras la denuncia de Venezuela por el "robo y secuestro" de un buque cargado de crudo

EEUU intercepta un tercer petrolero en el Caribe tras la denuncia de Venezuela por el "robo y secuestro" de un buque cargado de crudo

Publicidad