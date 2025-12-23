Un amigo encuentra al youtuber Adam the Woo muerto en su casa

El mundo de las redes sociales está de luto tras conocerse la muerte del 'youtuber' Adam the Woo a los 51 años.

Según ha informado una portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola a 'TMZ', los agentes se desplazaron hasta la casa de Adam, en las afueras de Orlando, Florida, alrededor de las 12:24 horas del lunes con la intención de verificar si se encontraba bien. Pudieron comunicar que la casa estaba asegurada, pero los agentes no fueron capaces de contactar con él.

Esa misma tarde, los agentes regresaron al domicilio tras recibir una llamada en la que un amigo se mostraba preocupado: al no conseguir contactar con Adam the Woo, pidió una escalera para mirar por la ventana de un tercer piso y lo vio acostado en una cama, inmóvil.

Es por lo que los agentes entraron en la vivienda junto con los bomberos. Los efectivos tan solo pudieron certificar su muerte.

Para conocer las causas de la muerte, hay que esperar a la autopsia que llevará a cabo el médico forense.

Había estado con Adam el día anterior

Segñun detalla el medio citado, los investigadores señalan que el amigo que lo descubrió había visto a Adam el día anterior. Las autoridades ya han comunicado al padre de Adam la triste noticia.

Adam the Woo

Adam the Woo saltó a la fama gracias a su canal de YouTube, donde enseñaba sus viajes, lo que le hizo conseguir una gran comunidad de seguidores fieles a lo largo de los años.