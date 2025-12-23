El 'Pelicot británico': Acusan al exmarido de una mujer y a otros cinco hombres de abusos sexuales durante 13 años

La justicia británica ha imputado a seis hombres por más de 60 delitos sexuales cometidos presuntamente contra una misma mujer a lo largo de 13 años. Entre los acusados se encuentra el exmarido de la víctima, P. Young, de 49 años, que afronta la mayoría de los cargos. El proceso judicial comienza este martes en el Tribunal de Magistrados de Swindon, al oeste de Inglaterra.

La víctima renuncia a su anonimato

La víctima, Joanne Young, de 48 años, ha decidido renunciar a su derecho al anonimato antes del inicio del juicio, una decisión poco habitual en este tipo de procedimientos. Gracias a ello, los medios de comunicación podrán informar sobre su identidad y sobre otros detalles personales del caso, que se prevé de alto interés público en el Reino Unido.

Más de medio centenar de cargos contra el exmarido

Según la Fiscalía de la Corona, P. Young se enfrenta a 56 cargos, entre ellos múltiples acusaciones de violación, administración de sustancias con la intención de incapacitar a la víctima para permitir la actividad sexual, y delitos de voyeurismo.

Los otros cinco acusados son N. M., imputado por violación y posesión de imágenes extremas; D. M., acusado de violación, agresión sexual con penetración y dos cargos de tocamientos sexuales; y C. S. D., imputado por agresión sexual con penetración y tocamientos. También figuran R. W., acusado de violación y tocamientos sexuales, y M. H., imputado por un cargo de tocamientos sexuales.

Un caso que recuerda al de Gisèle Pelicot

La decisión de Joanne Young de hacer pública su identidad recuerda al caso de Gisèle Pelicot en Francia, quien también renunció a su anonimato. El juicio histórico, celebrado en Aviñón en 2024, tuvo una enorme repercusión social y convirtió a Pelicot en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

Su exmarido fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de violación agravada, y otros 46 hombres fueron igualmente condenados por violación, en uno de los mayores procesos judiciales de este tipo en la historia de Francia.

