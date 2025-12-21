Sigue la lucha de los ganaderos para combatir la epidemia de dermatosis nodular contagiosa (CND). Francia ha sumado más de 750.000 vacunaciones con el fin de prevenir nuevos contagios, ya que la normativa obliga a sacrificar todo el rebaño cuando se detecta un nuevo brote, medida que los agricultores rechazan.

Este sábado, veterinarios militares franceses se sumaron este sábado 21 de diciembre a la campaña de vacunación masiva a cabezas de ganado, con el objetivo de frenar la propagación de un brote de dermatosis nodular contagiosa bovina en el suroeste del país.

Aunque Francia poseía un stock de 500.000 vacunas, ha sumado 400.000 dosis de vacunas procedentes de los Países Bajos. Han sido las Fuerzas Armadas del país las que se han encargado de transportarlas hacia el sur uy administrar parte de ellas.

Los agricultores franceses y belgas se oponen al sacrificio generalizado de animales, y por ello han organizado bloqueos y protestas coincidiendo con la reunión del Consejo Europeo. Han aprovechado para expresar su descontento con la gestión de la enfermedad y con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La propagación de la dermatosis nodular, un virus que afecta al ganado bovino, ha reavivado el malestar de los agricultores, que denuncian lo que consideran un declive prolongado de la agricultura francesa debido a la competencia extranjera y a una regulación excesiva.

La normativa francesa obliga a sacrificar todo el rebaño cuando se detecta un brote, una medida que algunos sindicatos consideran excesiva y cruel. Desde junio, unos 3.000 animales han sido sacrificados. Algunas organizaciones agrarias aseguran que esta política destruye medios de vida, sumándose a agravios de fondo como el previsto acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

¿Qué es la dermatosis nodular contagiosa?

La preocupación de los ganaderos no es en vano. La dermatosis nodular es una enfermedad viral contagiosa causada por el Capripoxvirus, provocando al ganado nódulos en la piel y mucosas, fiebre, pérdida de apetito y reduce la producción de leche. Se suele transmitir por insectos picadores como las moscas y los mosquitos, y, aunque no afecta a humanos, provoca grandes pérdidas económicas.

Plan de vacunación en España

La epidemia también ha llegado a España, por lo que va el Gobierno va a remitir a la Comisión Europea un plan de vacunación de emergencia en las comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco limítrofes con Francia. Así lo informó el pasado jueves el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En nuestro país no se han producido nuevos focos de la enfermedad desde el pasado 24 de octubre y los 17 contabilizados se localizan en la provincia de Girona, casi todos ellos en la comarca del L´Alt Empurdá. Por ello, a final de octubre, España amplió el plan de vacunación más allá de la zona de restricción en torno a los focos, a nuevas comarcas de Cataluña y Aragón.

