China impone aranceles de hasta el 42,7% a los productos lácteos europeos: los alimentos afectados

La Comisión europea considera que las medidas carecen de base sólida y son contrarias a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Mara Fernández
Publicado:

La Comisión Europea ha expresado este lunes su "preocupación" por la decisión de China de imponer aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% a las importaciones de productos lácteos procedentes de la Unión Europea. Bruselas considera que las medidas, anunciadas por Pekín tras una investigación "antisubvenciones", carecen de base sólida y son contrarias a las reglas del comercio internacional.

Así lo ha manifestado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, quien ha asegurado en rueda de prensa que la evaluación preliminar del Ejecutivo europeo concluye que la investigación china se apoya en "acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes". "La evaluación de la Comisión Europea es que las medidas son injustificadas", y ha añadido que Bruselas se tomará el tiempo necesario para analizar en detalle las conclusiones preliminares de las autoridades chinas antes de presentar sus comentarios formales de respuesta.

El anuncio se produce en un contexto de tensión comercial entre China y la Unión Europea, después de que Pekín impusiera recientemente aranceles de hasta el 19,8 % a las importaciones de ciertos productos de cerdo de los Veintisiete, en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

Bruselas estudia recurrir de nuevo a la OMC

La Comisión Europea analizará "toda la información disponible" para defender que los aranceles provisionales anunciados por China vulneran las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este sentido, Gill ha recordado que Bruselas ya acudió a este organismo internacional para denunciar el inicio de la investigación por parte de Pekín.

El portavoz comunitario ha señalado que el plazo fijado por China para concluir su investigación y decidir si los aranceles pasan a ser definitivos expira el próximo 21 de febrero. "Hacemos todo lo que está en nuestra mano para defender a los agricultores y productores de la Unión Europea, así como a la Política Agraria Común, frente al uso injusto de los instrumentos de defensa comercial por parte de China", ha advertido.

China asegura "daño sustancial" a su industria láctea

Por su parte, el Ministerio de Comercio de China ha anunciado que los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir de este martes en forma de depósitos compensatorios que deberán abonarse en la aduana china. Las autoridades del país asiático sostienen que los productos lácteos europeos investigados reciben subvenciones públicas que han causado un "daño sustancial" a la industria láctea nacional.

La investigación, iniciada en agosto de 2024 a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, concluye de manera preliminar que existe una "relación causal" entre las subvenciones europeas y el perjuicio sufrido por los productores chinos.

Según Pekín, las investigaciones se realizaron bajo los principios de "equidad, imparcialidad, apertura y transparencia", conforme a la legislación china y a las normas de la OMC. El análisis abarcó importaciones realizadas entre abril de 2023 y marzo de 2024 y evaluó su impacto en el sector nacional durante el periodo 2020-2024.

Entre los programas de apoyo citados figuran ayudas a la conservación ecológica, subvenciones a jóvenes agricultores, apoyo al almacenamiento de productos lácteos y fondos para el desarrollo rural en países como Irlanda, Italia, Bélgica, Austria, Croacia, Finlandia, Rumanía o la República Checa.

Los productos más afectados

Las medidas provisionales afectan a una amplia gama de productos, entre ellos quesos frescos y cuajadas, quesos procesados, incluidos los rallados o en polvo, quesos azules y otros quesos texturizados, así como leche y determinados tipos de nata.

Francia, principal exportador europeo de productos lácteos a China, figura como el país más afectado, seguido de Italia, Dinamarca, Países Bajos y España, según datos de la Administración General de Aduanas china.

